أندرويد 17 يختبر ميزة جديدة لحماية التطبيقات والبيانات الشخصية

واشنطن-سانا

يختبر نظام أندرويد 17 ميزة جديدة تتيح لمستخدمي هواتف Pixel قفل تطبيقات محددة وحمايتها من الوصول غير المصرح به، في خطوة تهدف إلى تعزيز خصوصية المستخدمين، ولا سيما عند مشاركة هواتفهم مع الآخرين.

وذكر موقع 9to5Google التقني أول أمس أن ميزة App Lock ظهرت في الإصدار التجريبي Android 17 QPR2 Beta 3، وتتيح قفل التطبيقات باستخدام وسائل المصادقة المعتمدة في الهاتف، ومن المتوقع طرحها ضمن تحديث Android 17 QPR2 المقرر في كانون الأول المقبل.

وتسمح الميزة للمستخدم باختيار التطبيقات التي يرغب في حمايتها، بحيث يتطلب فتحها إجراء المصادقة المحددة على الهاتف بعد تفعيل القفل، ما يوفر حماية إضافية لتطبيقات المراسلة والمصارف والصور، التي قد تحتوي على بيانات شخصية أو معلومات حساسة.

ولا تقتصر الحماية على محتوى التطبيقات، إذ تشير معلومات رصدها موقع Android Authority إلى أن إشعارات التطبيقات المقفلة ستظل تظهر على شاشة الهاتف، لكن من دون عرض محتواها، فعلى سبيل المثال سيظهر إشعار بوجود رسالة جديدة من دون إظهار نصها.

ولا تزال الميزة في مرحلة الاختبار، ما يعني أن طريقة عملها أو نطاق إتاحتها قد يخضعان للتغيير قبل إطلاق النسخة النهائية، كما أن ظهورها في الإصدار التجريبي لا يضمن بقاء جميع تفاصيلها الحالية عند طرح التحديث رسمياً.

ومن المتوقع أن تصل ميزة App Lock إلى هواتف Pixel مع تحديث Android 17 QPR2 في كانون الأول المقبل، لتوفر طبقة إضافية من الحماية للتطبيقات والبيانات الشخصية.