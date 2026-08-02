تجربة سريرية تكشف محدودية فاعلية اللفافات الضاغطة في علاج قرحات الساق

لندن-سانا

أظهرت دراسة سريرية واسعة النطاق أن اللفافات الضاغطة القابلة للتعديل لا تؤدي إلى تسريع شفاء قرحات الساق الوريدية مقارنة بوسائل العلاج الضاغط التقليدية، ما يشير إلى أنها قد لا تكون الخيار العلاجي الأول لمعظم المرضى المصابين بهذه الحالة.

وذكرت مجلة PLOS Medicine العلمية الأسبوع الماضي، أن البحث أجراه علماء من جامعة مانشستر وجامعة يورك في المملكة المتحدة، وشمل 637 مريضاً بالغاً تلقوا العلاج في 33 مركزاً للرعاية الصحية، بهدف مقارنة فاعلية أنواع مختلفة من العلاجات الضاغطة المستخدمة في علاج قرحات الساق الوريدية.

وقسّم الباحثون المشاركين إلى ثلاث مجموعات تلقت إحداها اللفافات الضاغطة القابلة للتعديل، بينما تلقت الثانية الضمادات الضاغطة ذات الطبقتين، والثالثة العلاجات الضاغطة التقليدية المدعومة بالأدلة، مثل الضمادات ذات الأربع طبقات أو الجوارب الضاغطة.

وأظهرت النتائج أن المرضى الذين استخدموا اللفافات الضاغطة احتاجوا إلى وقت أطول لشفاء القرح مقارنة بمن تلقوا العلاجات التقليدية، كما بدا أن معدل الشفاء لديهم كان أبطأ من مستخدمي الضمادات ذات الطبقتين، إلا أن هذا الفرق لم يكن ذا دلالة إحصائية.

وبيّن الباحثون أن بعض المرضى فضلوا اللفافات القابلة للتعديل، بسبب سهولة استخدامها وإمكانية نزعها أثناء الاستحمام وارتفاع مستوى الراحة التي توفرها، إلا أن هذه المزايا قد تدفع بعض الأشخاص إلى تخفيف الضغط أو إزالة اللفافة بشكل متكرر، ما قد يؤثر في فاعلية العلاج ويبطئ عملية الشفاء.

وأكدت الدراسة أن اللفافات الضاغطة القابلة للتعديل قد تبقى خياراً مناسباً لبعض المرضى الذين يفضلون الراحة أو القدرة على تطبيق العلاج بأنفسهم، شريطة الالتزام بالإرشادات الطبية للحفاظ على مستوى الضغط المطلوب.

وأشار الباحثون إلى أن نتائج الدراسة تساعد الأطباء والمرضى على اختيار وسائل علاج قرحات الساق الوريدية وفق أسس علمية، بما يوازن بين فاعلية العلاج واحتياجات المريض.

وتعد قرحات الساق الوريدية من المشكلات الصحية المزمنة التي قد تستغرق أشهراً للشفاء، وتتسبب بالألم وصعوبة الحركة، كما تشكل عبئاً على خدمات الرعاية الصحية، ويعد العلاج بالضغط من الوسائل الأساسية المستخدمة لتحسين تدفق الدم في أوردة الساق ودعم التئام الجروح.