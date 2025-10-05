باحثون برازيليون يكشفون تأثير العواصف الشمسية على زيادة النوبات القلبية لدى النساء

برازيليا-سانا

كشف باحثون من المعهد الوطني لأبحاث الفضاء في البرازيل (INPE) عن وجود علاقة بين العواصف الجيومغناطيسية وازدياد حالات النوبات القلبية لدى النساء، إذ تبين أن معدل إصابتهن بالنوبات القلبية يرتفع بثلاث مرات خلال الأيام التي تضرب فيها العواصف الشمسية المجال المغناطيسي للأرض مقارنة بالأيام العادية.

ووفق تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، يرجح العلماء أن اضطراب المجال المغناطيسي الأرضي الناتج عن النشاط الشمسي المتزايد يؤثر على إيقاعات الجسم الحيوية وهرمونات مثل الميلاتونين والسيروتونين، ما قد يؤدي إلى خلل في ضغط الدم ووظائف القلب.

وأشار الباحث لويس فيليبي كامبوس دي ريزيندي إلى أن عدد النوبات القلبية بين الرجال يبقى أعلى إجمالاً، لكن النساء أكثر تأثراً بتقلبات النشاط الشمسي، وخاصة اللواتي تتراوح أعمارهن بين 31 و60 عاماً.

وتُحذر وكالة “ناسا” من أن النشاط الشمسي يشهد حالياً زيادة حادة، ما قد يؤدي إلى عواصف شمسية أقوى في السنوات المقبلة، لا تقتصر آثارها على الأنظمة الكهربائية والاتصالات فحسب، بل تمتد لتشمل صحة الإنسان أيضاً.