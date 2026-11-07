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إزالة انجرافات صخرية وترابية تسببت بقطع طريق صلنفة – جورين بريف اللاذقية

IMG 0101 إزالة انجرافات صخرية وترابية تسببت بقطع طريق صلنفة – جورين بريف اللاذقية
فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث تزيل الانجرافات الصخرية والترابية على طريق صلنفة – جورين في منطقة الحفة، والتي تسببت بإغلاقه جزئياً-للاذقية6/11/2026-سانا

اللاذقية-سانا
 
أزالت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة اللاذقية الانجرافات الصخرية والترابية على طريق صلنفة – جورين في منطقة الحفة، والتي تسببت بإغلاقه جزئياً أمس الجمعة، جراء الهطولات المطرية.
 
وبيّن مدير دائرة الاتصال الحكومي في المديرية علي قيقوني، في تصريح لمراسل سانا، أن الفرق استجابت لحالات الانجراف، وأزالت الأتربة والصخور المتراكمة وفتحت الطريق أمام حركة المدنيين والمركبات، للحد من المخاطر وضمان سلامة المرور.
 
وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية أشار إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي يستمر حتى الأحد المقبل، يترافق مع أمطار غزيرة على فترات، وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية الغربية، مصحوبة بعواصف رعدية.

IMG 0097 1 scaled إزالة انجرافات صخرية وترابية تسببت بقطع طريق صلنفة – جورين بريف اللاذقية
IMG 0098 1 scaled إزالة انجرافات صخرية وترابية تسببت بقطع طريق صلنفة – جورين بريف اللاذقية
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