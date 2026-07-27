تخصيص 15 مستثمراً جديداً برأسمال 230 مليار ليرة في المدينة الصناعية بحسياء



حمص-سانا



خصصت المدينة الصناعية في حسياء 15 مستثمراً جديداً خلال النصف الأول من العام الحالي برأسمال إجمالي يبلغ نحو 230 مليار ليرة سورية.



وأوضح رئيس دائرة الاستثمار في المدينة الصناعية بحسياء المهندس سمير منصور في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين أن المستثمرين الجدد يتوزعون على مختلف أنواع الصناعات، وبحجم عمالة يقارب 655 فرصة عمل، مبيناً أنه تم منح 16 رخصة إدارية بعد قيام لجنة الترخيص الإداري بزيارة ميدانية للوقوف على واقع المنشآت ومنحها الترخيص الإداري للمباشرة بالإنتاج، إضافة إلى منح 48 رخصة بناء جديدة وتجديد 112 رخصة قديمة وتنظيم 19 عقد بيع بين إدارة المدينة ومستثمرين جدد و30 عقد إيجار.

بدوره بيّن رئيس شعبة الرخص في المدينة الصناعية المهندس فرزات فرزات أنه يتم استقبال طلبات المستثمرين بعد تخصيصهم بالمقاسم، ومعالجة الطلبات للحصول على رخصة البناء عبر إصدار مخطط مساحي أو كروكي للرخصة وتحويله إلى نقابة المهندسين لتوضيح الموقع العام والوجائب العمرانية، ثم يعود إلى المدينة لتدقيقه وإصدار الرخصة.





وأشار فرزات إلى أنه تم خلال النصف الأول من العام الحالي منح 52 رخصة بناء، ومعالجة طلبات المستثمرين المتعثرين عبر تجديد رخصهم المنتهية، حيث تم تجديد 125 رخصة بناء، إضافة إلى إصدار 67 كروكي رخصة.



ونوّه المهندس عصام عبد البر مدير الإنتاج في شركة جديدة للصناعات البلاستيكية بالتسهيلات المقدمة من إدارة المدينة الصناعية بحسياء، مبيناً السعي للتوسع في المنشأة بالتعاون مع إدارة المدينة والمساهمة في البناء والتطوير.



ووفقاً للإحصاءات المسجلة خلال النصف الأول من العام الحالي يبلغ عدد المقاسم الإجمالي في المدينة الصناعية 1707 مقاسم، منها 56 مقسماً مطروحاً للاستثمار و350 مقسماً منتجاً، و621 قيد البناء، و18 مقسماً تم الاكتتاب عليها، إضافة إلى 566 مقسماً غير مطروح للاستثمار بعد، فيما يبلغ عدد المقاسم المخصصة 1067 مقسماً.



وتعد المدينة الصناعية في حسياء بحمص وجهة مشجعة وواعدة للاستثمار بفضل موقعها الجغرافي المتوسط في سوريا، بما يعزز الاستقرار والتنمية.

