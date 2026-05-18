ليمور مهدد بالانقراض في بريطانيا يحقق رقماً قياسياً بتجاوز ضعفي عمره الطبيعي

لندن-سانا

احتفلت حديقة حيوان “بلاكبول” في المملكة المتحدة بوصول أنثى الليمور الأحمر الطوقي المهدد بالانقراض، والمعروفة باسم “شيلي”، إلى عامها الثلاثين، في حالة تُعد نادرة واستثنائية لهذا النوع من الحيوانات.

وذكرت صحيفة The Guardian البريطانية أمس الأحد، أن متوسط عمر الليمور الأحمر الطوقي في بيئته الطبيعية بجزيرة مدغشقر يتراوح بين 15 و20 عاماً، ما يجعل وصول “شيلي” إلى هذا العمر إنجازاً يتجاوز ضعف متوسط عمره في البرية.

وأوضح القائمون على الحديقة أن “شيلي” تُعد حالة فريدة، وتعكس دور الرعاية البيطرية المتقدمة في حدائق الحيوان في تحسين جودة حياة الأنواع المهددة بالانقراض وإطالة أعمارها، ما يجعلها رمزاً لجهود الحفاظ على هذا الفصيل النادر.

ويُصنف الليمور الأحمر الطوقي ضمن الحيوانات المهددة بالانقراض بشكل حرج، الأمر الذي يسلط الضوء على أهمية برامج الحماية والرعاية في مختلف حدائق الحيوان حول العالم.