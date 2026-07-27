وزير الخارجية الأوكراني: تهديدات إيران غير مبررة ولا أساس لها

كييف-سانا

أكد وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبها أن تهديدات إيران لبلاده “غير مبررة ولا أساس لها، وهي شريك مباشر في العدوان الروسي على أوكرانيا”.

وأشار سيبها عبر منصة “إكس” ‏اليوم الإثنين، إلى أن “النظام في طهران شريك مباشر في العدوان الروسي على أوكرانيا، ما أدى إلى تأجيج حرب إجرامية قتلت الأوكرانيين منذ عام 2022″، لافتاً إلى أنه “لا يمكن لطهران التظاهر بأنها ضحية”.

وأوضح سيبها أن إيران تسعى إلى تشتيت الانتباه بعيداً عن ممارسات روسيا ضد الشحن المدني في البحر الأسود، والتي تهدد الأمن الغذائي العالمي.

وكشف المسؤول الأوكراني أن “هجمات روسيا على حرية الملاحة ستكون محور الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي اليوم”، مشيراً إلى توقعاته بردود فعل قوية من المجتمع الدولي.

وكانت إيران زعمت أول أمس السبت أن أوكرانيا هاجمت إحدى سفنها التجارية في بحر قزوين، وأدانت الحادث باعتباره “عملاً عدوانياً”، فيما تنعقد جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة اليوم الإثنين بطلب من أوكرانيا، لبحث تصاعد الهجمات بالصواريخ والمسيرات الروسية على موانئ أوكرانيا وسفن الشحن في البحر الأسود، وتأثيراتها على الأمن الغذائي العالمي وحرية الملاحة البحرية.