هيئة تقانة المعلومات تعلن مؤشّرات تمكين البنية الرقميّة السوريّة حتى منتصف تموز

دمشق-سانا



تعمل الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات على تطوير منظومة الخدمات الرقمية الوطنية، بما يعزّز جاهزية البنية التحتية التقنية للجهات الحكومية والخاصة، ويواكب التوسع المستمر في الخدمات الرقمية الوطنية.



وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الإثنين، أن المؤشّرات الرّسميّة تظهر استمرار نمو معظم الخدمات الرّقميّة حتّى منتصف تموز 2026، حيث ارتفع عدد أسماء النطاقات المحجوزة إلى 2881 نطاقاً مقارنةً بـ2171 نطاقاً في عام 2024، بنسبة نمو تقارب 33%، بما يعزّز حضور الهويّة الرّقميّة السّوريّة على شبكة الإنترنت.



وفي مجال خدمات الاستضافة وتوطين البيانات، واصلت الخدمات التقنية تحقيق نمو ملحوظ؛ إذ ارتفع عدد الاستضافات المكانية إلى 164 استضافة مقارنةً بـ108 استضافات في عام 2024، بنسبة نمو تقارب 52%، كما ارتفع عدد خدمات أسماء النطاقات المستضافة (DNS) إلى 499 استضافة مقارنةً بـ375 استضافة بنسبة نمو تجاوزت 33%.



كما بلغ عدد الاستضافات المشتركة 464 استضافة حتى منتصف تموز 2026، مقارنةً بـ422 استضافة في عام 2024، بنسبة نمو تقارب 10%، في حين سجلت الاستضافات الافتراضية (VPS) 340 استضافة مقارنةً بـ287 استضافة، بنسبة نمو تقارب 19%، ما يعكس استمرار الاعتماد على البنية الرقمية الوطنية وتطوّر خدمات الاستضافة المقدمة للجهات المستفيدة.



وأكدت الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات استمرارها في تطوير خدماتها الرّقميّة، بما يدعم موثوقيّة البنية التّحتيّة الوطنيّة، ويعزز جاهزيّة الخدمات الإلكترونيّة في مختلف القطّاعات.



وتتبع الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات لوزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، وتعنى بحماية الشبكات الحكومية من الهجمات السيبرانية، واستضافة البيانات والمواقع الإلكترونية الوطنية، وتنظيم خدمات التوقيع الرقمي.



