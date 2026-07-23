روبوت بشري ينجح في إعداد الكباب والنودلز خلال عرض حي في الصين

بكين-سانا

استعرض روبوت بشري في الصين قدرات متقدمة في إعداد الطعام، بعدما نجح في شوي الكباب وتحضير النودلز اليدوية خلال عرض حي، في تجربة تهدف إلى تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر وتعزيز قدرتها على أداء المهام اليومية التي تتطلب دقة في الحركة والتحكم.

وذكرت صحيفة Science and Technology Daily الصينية، أول أمس، أن العرض أُقيم في مدينة يينينغ بمنطقة شينجيانغ الويغورية، حيث قدم الروبوت عدداً من الأطباق التقليدية أمام الجمهور، في اختبار عملي لقدراته على التعامل مع مكونات غذائية متنوعة وتنفيذ خطوات الطهي.

واعتمد الروبوت في أداء المهام على تنسيق دقيق بين الذراعين والمعصمين والأصابع، مع التحكم بدرجة الضغط عند التعامل مع المكونات، ولا سيما أثناء إعداد النودلز اليدوية التي تتطلب مهارة في فرد العجين والمحافظة على تماسكه.

وزُود الروبوت بمستشعرات لمسية في اليدين تمكّنه من قياس قوى التلامس والضغط أثناء العمل، ما يسمح بجمع البيانات وتحسين أدائه تدريجياً من خلال تقنيات التعلم الآلي والتدريب المستمر.

وأوضح المطورون أن الروبوت تمكن من اكتساب المهارات الأساسية لإعداد الطعام خلال أقل من أسبوع من التدريب، رغم أنه لا يزال بعيداً عن مستوى الطهاة المحترفين، مؤكدين أن التجربة تسهم في تطوير أنظمة التحكم الحركي للجيل المقبل من الروبوتات البشرية.

ويرى الباحثون أن مثل هذه الاختبارات الميدانية تمثل خطوة مهمة نحو توسيع استخدام الروبوتات الشبيهة بالبشر في مجالات الضيافة والرعاية الصحية والمساعدة المنزلية، إلى جانب التطبيقات الصناعية والخدمية.

وجاء العرض ضمن التحضيرات لدورة الألعاب العالمية الثانية للروبوتات الشبيهة بالبشر، المقرر إقامتها في بكين خلال آب المقبل، والتي ستشهد استعراض أحدث الابتكارات في مجال الروبوتات وقدرتها على أداء مهام تحاكي الأنشطة اليومية.