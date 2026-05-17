زوج أمريكي يحوّل اليانصيب إلى عادة عائلية بعد 18 فوزاً متكرراً

في واقعة نادرة لفتت اهتمام وسائل الإعلام، حقق مواطن أمريكي سلسلة من الانتصارات المتكررة في ألعاب اليانصيب، بعد فوزه بالجائزة للمرة الثامنة عشرة منذ عام 1997، في تجربة وُصفت بأنها من أكثر الحالات اللافتة في هذا النوع من الألعاب.

ووفقاً لما نقلته صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية أول أمس، فاز روبرت بيفان مؤخراً بجائزة جديدة بلغت 50 ألف دولار عبر لعبة “كينغ سكراتش”، ليرفع بذلك إجمالي الجوائز التي حصل عليها خلال مسيرته، والتي تنوعت بين مبالغ مالية متفاوتة وسيارة فاخرة، على مدى أكثر من عقدين.

وأوضح بيفان أن مشاركته في اليانصيب تحولت تدريجياً من محاولة لتحقيق الربح، إلى نشاط ترفيهي يومي يجمعه بزوجته، مؤكداً أن استمرارية زواجهما لأكثر من 40 عاماً تمثل بالنسبة له الإنجاز الأهم مقارنة بأي مكاسب مالية.

وبيّنت الصحيفة أن هذه القصة تحولت إلى حالة إنسانية لافتة في وسائل الإعلام، تسلط الضوء على جانب اجتماعي وعاطفي يتجاوز فكرة الربح والخسارة في ألعاب الحظ.

وتعكس هذه الواقعة كيف يمكن لعادات بسيطة أن تتحول مع مرور الوقت إلى رابط عائلي ممتد، يحمل قيمة معنوية تتجاوز المكاسب المادية.