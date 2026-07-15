طفل هندي يحقق رقماً قياسياً عالمياً بالتعرف على 46 نوعاً من الديناصورات في دقيقة

نيودلهي-سانا

دخل طفل هندي يبلغ من العمر خمس سنوات موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد أن تمكن من التعرف على 46 نوعاً من الديناصورات خلال دقيقة واحدة، محققاً إنجازاً يعكس شغفه بهذا المجال منذ سنواته الأولى.

وذكرت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عبر موقعها الرسمي أمس الثلاثاء، أن الطفل أفيوكت سينغ من مدينة نويدا بولاية أوتار براديش، حطم الرقم القياسي السابق البالغ 41 نوعاً، وذلك بدعم وتدريب من والدته نيدهي شارما.

وأوضح أفيوكت، وهو تلميذ في مرحلة رياض الأطفال، أن ديناصوره المفضل هو “التيرانوصور ريكس”، وأضاف: إن والدته صنعت له زياً مستوحى من هذا الديناصور للمشاركة في مسابقة مدرسية، تمكن خلالها من الفوز بالمركز الأول.

ولفت الطفل إلى أنه استمتع بتجربة تحطيم الرقم القياسي، ويعتزم خوض تحديات جديدة، فيما يواصل تدريباته اليومية لتحسين سرعته ودقته، آملاً في تسجيل المزيد من الأرقام القياسية مستقبلاً.

يشار إلى أن موسوعة غينيس للأرقام القياسية صدرت للمرة الأولى عام 1955، وأصبحت منذ ذلك الحين مرجعاً عالمياً لتوثيق الإنجازات والأرقام القياسية الاستثنائية.