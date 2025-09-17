طفلان سوريان يبدعان في عالم الرسم وصناعة الإكسسوارات

دمشق-سانا

برز الشقيقان حمزة ونغم حداد كطفلين موهوبين في مجال الفن، حيث يمزجان بين الرسم وصناعة الإكسسوارات ليحوّلا أفكارهما البسيطة إلى أعمال فنية ملموسة، مستفيدين من دعم والديهما وتشجيع معلماتهما لتطوير مواهبهما منذ الصغر.

البداية مع شغف الطفولة

وقال حمزة البالغ من العمر 14 عاماً خلال حديثه لمراسلة سانا: “إن قصتهما مع الفن بدأت منذ الطفولة، حين كانا يرسمان على دفاترهما المدرسية، ثم تابعا دورات رسم بتشجيع من والديهما، حيث وجدا الدعم لتطوير موهبتهما الفنية”.

وأضاف: “لم يقتصر الأمر على الرسم، بل تولدت لدينا موهبة جديدة في صناعة الإكسسوارات، وبمساعدة إحدى المعلمات استطعنا تحويل الخرز والأفكار الصغيرة إلى قطع فنية خلال شهرين فقط”.

من الرسم إلى صناعة الإكسسوارات

بدورها قالت نغم 12 عاماً: “إن أفكارها تأتي من القصص والكتب والصور على الإنترنت، وأحياناً من الشخصيات الكرتونية أو من الإكسسوارات نفسها”.

واستعرضت نغم طريقة عملهما المشترك قائلة: “أحياناً يرسم حمزة الفكرة بقلم الرصاص، وأختار الخرز المناسب لتجسيدها بالإكسسوار، وأحياناً أبدأ بالفكرة فيحوّلها حمزة إلى رسمٍ يوضح الشكل النهائي “.

تعاون مشترك ودعم محفّز

من جانبها، قالت مدرسة الرسم بشرى أحمد: “حمزة ونغم طفلان شغوفان بالفن، يمتلكان أفكاراً جديدة ويحبّان تحدي نفسيهما بتعلّم ما هو أصعب، ولا يترددان في تجربة كل ما هو جديد”.

ويحرص حمزة على ممارسة الرسم في أوقات العطلة وبعد إنجاز واجباته المدرسية، فيما تتابع نغم أعمال الإكسسوارات في أوقات الفراغ دون أن تؤثر على دراستها، وهو ما يجعل أسرتهما فخورة بهما وتشجعهما على الاستمرار.