دراسة تحذر من مخاطر تنفسية مرتبطة ببعض المسكنات الأفيونية

لندن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن بعض المسكنات الأفيونية قد ترتبط بزيادة خطر حدوث مضاعفات تنفسية خطيرة لدى المرضى، مشيرة إلى أن عقار الفنتانيل يعد من أكثر هذه الأدوية ارتباطاً بخطر تثبيط الجهاز التنفسي.

ونقلت شبكة سكاي نيوز أمس الأربعاء عن الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة مانشستر البريطانية ونشرت نتائجها في مجلة BMC Medicine الطبية: إن الفريق اعتمد على تحليل السجلات الصحية الإلكترونية لـ 32 ألفاً و909 بالغين تلقوا العلاج في مستشفيات شمال غربي إنكلترا، بهدف تحديد أنواع المسكنات الأفيونية الأكثر ارتباطاً بمضاعفات التنفس الخطيرة، ولا سيما لدى المرضى الذين يستخدمونها لعلاج آلام غير مرتبطة بالسرطان.

وأظهرت نتائج الدراسة أن المرضى الذين تلقوا الفنتانيل كانوا أكثر عرضة للإصابة بمشكلات تنفسية بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بمن استخدموا الكوديين، كما ارتفع لديهم خطر الإصابة بتثبيط الجهاز التنفسي بنسبة 85 بالمئة مقارنة بمستخدمي المورفين.

وأوضحت الدراسة أن تثبيط الجهاز التنفسي يحدث عندما يصبح التنفس بطيئاً أو سطحياً بدرجة خطيرة، ما يؤدي إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الجسم وارتفاع ثاني أكسيد الكربون في الدم، وقد يتسبب بمضاعفات تهدد الحياة في حال عدم التدخل الطبي السريع.

وبينت النتائج أن استخدام أكثر من نوع من المسكنات الأفيونية في الوقت نفسه قد يزيد خطر حدوث المضاعفات التنفسية، ورجح الباحثون أن تعود خطورة الفنتانيل إلى قوته العالية وسرعة تأثيره في الدماغ، ما قد يؤدي إلى إبطاء عملية التنفس بشكل مفاجئ، مؤكدين في الوقت ذاته أن هذه الأدوية ما زالت تستخدم في علاج الآلام الشديدة بعد العمليات والإصابات وبعض حالات السرطان، إلا أن استخدامها يتطلب تقييماً دقيقاً للجرعات والحالة الصحية للمريض.

وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص المصابين بأمراض الرئة المزمنة، مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن، قد يكونون أكثر عرضة لتأثيرات هذه الأدوية، داعية إلى توخي الحذر عند وصفها، ولا سيما عند استخدامها مع أدوية أخرى قد تزيد من خطر اضطرابات التنفس.

وتبرز نتائج الدراسة أهمية الاختيار الدقيق للأدوية الأفيونية وتحديد الجرعات المناسبة، ومتابعة المرضى للحد من المخاطر المحتملة المرتبطة باستخدامها.