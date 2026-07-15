دراسة: ارتفاع الكوليسترول قد يصيب الأشخاص النحيفين أيضاً

لندن-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن ارتفاع مستويات الكوليسترول قد يصيب الأشخاص النحيفين وذوي اللياقة البدنية، حتى في غياب الأعراض، ما يؤكد أهمية إجراء الفحوص الدورية للكشف المبكر عن عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أول أمس أن باحثين في أمراض القلب بمستشفى نيو فيكتوريا في لندن أوضحوا أن ارتفاع الكوليسترول لا يقتصر على الأشخاص الذين يعانون زيادة الوزن، بل قد يظهر أيضاً لدى من يتمتعون بصحة جيدة، مشيرين إلى أن غياب الأعراض قد يؤدي إلى تأخر اكتشاف الحالة.

ونقلت الصحيفة عن استشارية أمراض القلب الدكتورة زوي أستروولاكيس قولها: إن النحافة، وممارسة النشاط البدني، واتباع نظام غذائي صحي، لا تضمن بالضرورة الحفاظ على مستويات طبيعية من الكوليسترول، مؤكدة أن الفحوص المخبرية تبقى الوسيلة الأكثر دقة لتحديد مستوياته في الدم.

ويُعد الكوليسترول مادة دهنية ضرورية لوظائف الجسم، إلا أن ارتفاع مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، المعروف بالكوليسترول الضار، قد يؤدي إلى تراكم الدهون في جدران الشرايين وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، في حين يسهم البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، أو الكوليسترول الجيد، في التخلص من الكوليسترول الزائد.