ميزات تخصيص موسّعة مرتقبة في “Google Messages” لتعزيز تجربة المستخدمين

واشنطن-سانا

كشفت تقارير تقنية عن توجه شركة “غوغل” لإطلاق تحديث جديد لتطبيق “Google Messages”، يتضمن إضافة خيارات تخصيص أوسع، في إطار سعيها لتحسين تجربة المراسلة للمستخدمين.

وذكر موقع “PhoneArena” العالمي المتخصص في أخبار الهواتف الذكية والتقنيات المحمولة أمس الثلاثاء، أن التطبيق الذي يتيح حالياً إمكانات محدودة مثل تغيير ألوان المحادثات والتبديل بين الوضعين الداكن والفاتح، قد يحصل قريباً على مزايا أكثر تقدماً في هذا المجال.

وأشارت تسريبات من النسخة التجريبية بحسب الموقع إلى إمكانية تخصيص خلفيات المحادثات بشكل منفصل لكل دردشة عبر خيار “تحميل صورة”، إلى جانب التحكم بألوان فقاعات الرسائل، مع توجه محتمل لاعتماد عناصر تصميمية مرنة بدلاً من السمات الجاهزة.

وبيّنت التسريبات ظهور عبارات مثل “صورتك” و”تخصيص” ضمن الشيفرة البرمجية للتطبيق، ما يعزز التوقعات بمنح المستخدمين حرية أكبر في تصميم واجهة المحادثات بما يتناسب مع تفضيلاتهم.

ولم تصدر “غوغل” حتى الآن إعلاناً رسمياً بشأن موعد طرح هذه الميزات، ما يشير إلى أنها لا تزال قيد الاختبار وقد تخضع للتعديل قبل إطلاقها النهائي.