باحثون يابانيون يطورون تغليفاً غذائياً مستداماً من قشور اليقطين

طوكيو-سانا

طور باحثون يابانيون مادة جديدة لتغليف الأغذية مصنوعة من قشور اليقطين، تتميز بقدرتها على إطالة فترة حفظ المنتجات الغذائية طازجة، والحد من التلف أثناء التخزين والنقل، بما يسهم في تقليل استخدام مواد التغليف البلاستيكية التقليدية.

وذكرت جامعة كيوشو على موقعها الرسمي أول أمس، أن فريقاً بحثياً من الجامعة تمكن من تحويل قشور اليقطين، التي تشكل نحو 10 بالمئة من وزن الثمرة، إلى جسيمات نانوية باستخدام تقنيات الضغط والتبريد والتجفيف، ثم دمجها مع الجيلاتين والسليلوز المعدل لإنتاج غشاء تغليف غذائي فعال.

وأوضح الباحثون أن المادة الجديدة أظهرت قدرة على الحد من نمو البكتيريا، وحجب الأشعة فوق البنفسجية، والحفاظ على رطوبة الأغذية، مشيرين إلى أن الاختبارات التي أجريت على ثمار الطماطم الكرزية بينت تفوقها على التغليف البلاستيكي التقليدي في تقليل فقدان الوزن والحفاظ على القوام الطازج للثمار.

وأكد الفريق أن الغشاء المطور غير سام وآمن للاستخدام الغذائي، كما يمكن إزالته بسهولة، لافتين إلى أن التقنية تمثل خطوة نحو الاستفادة من مخلفات المنتجات الزراعية في تطوير حلول تغليف أكثر استدامة.

وأشار الباحثون إلى أن جزءاً كبيراً من إنتاج الفواكه والخضراوات يتعرض للتلف خلال مراحل التخزين والنقل، في وقت تفرض فيه العبوات البلاستيكية تحديات بيئية متزايدة، موضحين أن العمل مستمر لتطوير المادة بإضافة مركبات طبيعية مضادة للفطريات وتوسيع تطبيقاتها مع خفض تكاليف الإنتاج.

ويمثل هذا الابتكار توجهاً متزايداً نحو تحويل المخلفات الزراعية إلى مواد مستدامة، بما يدعم حماية البيئة وتطوير حلول بديلة للتغليف التقليدي.