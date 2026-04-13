دراسة تكشف ارتباط شدة التوحد بأنماط ترابط الدماغ لدى الأطفال

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من معهد عقل الطفل في الولايات المتحدة، أن شدة أعراض اضطراب طيف التوحد تلعب دوراً أساسياً في تحديد أنماط ترابط الدماغ ونشاط الجينات لدى الأطفال، بغض النظر عن التشخيص الرسمي، سواء كان توحداً أو اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.

ووفقاً لما أورده موقع ScienceDaily العلمي، قام الباحثون بتحليل بيانات 166 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاماً باستخدام تقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي.

وبيّنت النتائج وجود ترابط أقوى بين عدد من الشبكات الدماغية الرئيسية، من بينها الفص الجبهي الجداري ونظام الوضع الافتراضي، لدى الأطفال الذين يعانون من أعراض توحد أكثر شدة، وهي شبكات ترتبط بعمليات التفكير الاجتماعي والوظائف التنفيذية.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه الروابط، التي يُفترض أن تتراجع تدريجياً مع نمو الدماغ لإتاحة التخصص الوظيفي، بقيت مرتفعة لدى هذه الفئة، ما يدل على مسار مختلف في نضج الدماغ.

كما كشفت النتائج عن توافق هذه الأنماط مع مناطق نشاط جيني مرتبطة بتطور الجهاز العصبي، حيث سبق ربط العديد من هذه الجينات بكل من اضطراب طيف التوحد وفرط الحركة، ما يعزز فرضية وجود أساس بيولوجي مشترك بينهما.

وأكد الباحثون أن هذه المعطيات تدعم التوجه نحو فهم اضطرابات النمو العصبي على أنها طيف متداخل يعتمد على شدة الأعراض، بدلاً من تصنيفها كحالات منفصلة.

ويُعد اضطراب طيف التوحد من الاضطرابات النمائية العصبية التي تظهر في مراحل الطفولة المبكرة، وتؤثر في مهارات التواصل الاجتماعي وأنماط السلوك.