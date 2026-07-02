علماء أمريكيون يطورون خلية اصطناعية قادرة على النمو والانقسام

واشنطن-سانا

أعلن علماء من جامعة مينيسوتا الأمريكية عن إنجاز علمي يتمثل في تطوير خلية اصطناعية قادرة على النمو والتغذي والانقسام لفترات محدودة، في خطوة قد تمهّد لآفاق جديدة في مجالات الطب الحيوي والهندسة الوراثية وإنتاج مواد حيوية موجهة.

ووفق ما نقله موقع”سكاي نيوز” اليوم الخميس، نجح الفريق البحثي في بناء الخلية المعروفة باسم “سبودسيل” عبر تجميع مكوناتها بدقة، بحيث تحتوي على نحو 150 إلى 200 جزيء فقط، وتستطيع الانقسام لعدة أجيال باستخدام آليات مختلفة عن الخلايا الطبيعية، رغم محدودية قدراتها واعتمادها على مواد بيولوجية مساعدة مثل الريبوسومات المستخلصة من بكتيريا الإشريكية القولونية.

وأوضح الباحثون أن الخلية، التي جرى بناؤها من جزيئات كيميائية غير حية، لا تزال نموذجاً أولياً بسيطاً، لكنها تفتح الباب أمام فهم أعمق لآليات نشوء الحياة وإمكانية تصميم خلايا وكائنات ذات وظائف محددة مستقبلاً.

ويُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة في مجال البيولوجيا الاصطناعية، إذ يفتح آفاقاً جديدة لتطوير تطبيقات محتملة في الطب الحيوي والهندسة الوراثية وإنتاج المواد الحيوية الموجهة.