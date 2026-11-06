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قوات الاحتلال تطلق النار على مزارعي الزيتون في قريتين جنوب لبنان وتعتقل أحدهم

thumbs b c 1881f4ab32025a27248c3c92f5ec7889 قوات الاحتلال تطلق النار على مزارعي الزيتون في قريتين جنوب لبنان وتعتقل أحدهم
دورية إسرائيلية تتوغّل من بلدة كفركلا باتجاه أطراف بلدة دير ميماس - بيروت - وكالة الأناضول

بيروت-سانا

توغّلت دورية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في بلدة كفركلا جنوب لبنان وتقدمت باتجاه أطراف بلدة دير ميماس، وأطلقت النار باتجاه السكان أثناء عملهم في قطاف الزيتون، ما أجبرهم على مغادرة المكان.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الدورية تمركزت عند أطراف البلدة الواقعة في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية، ومنعت حركة الدخول إليها والخروج منها، كما أوقفت أحد أبنائها واقتادته إلى جهة مجهولة.

كما أطلقت قوات الاحتلال رشقات نارية رشاشة باتجاه بلدة المنصوري في محافظة صور جنوب لبنان.

وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها في جنوب لبنان من خلال عمليات القصف الجوي والمدفعي وإطلاق الرصاص والتوغلات، رغم اتفاق الإطار الذي أبرم بين لبنان وإسرائيل في 26 حزيران الماضي، والذي ينص ‏على انسحاب القوات الإسرائيلية تدريجياً من المناطق التي توغلت فيها بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني.

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