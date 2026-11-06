وزارة الطوارئ ‏تحذر من انخفاض كبير بدرجات الحرارة فجر الإثنين والثلاثاء

دمشق-سانا

حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من انخفاض كبير بدرجات الحرارة فجر يومي الإثنين والثلاثاء على عموم المناطق السورية، لتتراوح ليلاً بين درجة واحدة وأربع درجات مئوية، فيما ستكون على المناطق الجبلية العالية صفر درجة مئوية وما دون.

ونصحت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، بتوفير وسائل التدفئة المناسبة وخاصة للأطفال وكبار السن، لتجنب مضاعفات الطقس البارد، والحذر في المناطق الجبلية العالية من تشكل الصقيع، وعدم السفر ليلاً وخلال ساعات الفجر، والامتناع عن ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم.

وبالنسبة للمزارعين أصحاب الزراعات المحمية، دعت إلى توفير أجهزة قياس درجات الحرارة، وتوفير وسائل التدفئة في حال انخفاض درجات الحرارة إلى مستوى الصفر لتجنب تلف المزروعات.

وتتأثر سوريا حالياً بحالة اضطراب جوي، بدأت مساء أمس الخميس وتستمر حتى مساء يوم غد السبت، تترافق مع هطولات مطرية رعدية ونشاط في سرعة الرياح السطحية.