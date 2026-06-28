تحديث جديد لـ “تقويم غوغل” يوسع خيارات الألوان لتنظيم المواعيد والأحداث

واشنطن-سانا

أعلنت شركة غوغل عن تحديث جديد لخدمة “Google Calendar”، يهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين عبر توسيع خيارات الألوان المتاحة لتنظيم المواعيد والأحداث، وذلك استجابةً لإحدى أبرز الملاحظات التي طرحها مستخدمو الخدمة خلال السنوات الماضية.

وذكرت الشركة، في مدونة تحديثات Google Workspace الرسمية مؤخراً، أن التحديث يرفع عدد الألوان الافتراضية المتاحة داخل التقويم من 11 إلى 24 لوناً، ما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في تصنيف الاجتماعات والمهام والأنشطة، ولا سيما أصحاب الجداول اليومية المزدحمة، ويسهّل التمييز بينها بصرياً.

وأضافت غوغل إشن نسخة الويب من الخدمة ستتضمن أيضاً أداة متقدمة لاختيار الألوان وفق نظام RGB، تتيح استخدام ما يصل إلى 200 لون مخصص، بما يساعد المستخدمين على إنشاء تصنيفات أكثر دقة للمشروعات والمواعيد المختلفة، مشيرةً إلى أن هذه الميزة جاءت استجابةً لطلبات متكررة من المستخدمين الأفراد والمؤسسات.

وبدأت الشركة طرح التحديث تدريجياً لمشتركي Google Workspace عبر قناة Rapid Release، على أن يتوسع نطاق الإطلاق ليشمل الحسابات الأخرى اعتباراً من التاسع والعشرين من حزيران الجاري.

أما مستخدمو تطبيق Google Calendar على الهواتف الذكية، فسيحصلون على 24 لوناً افتراضياً فقط، من دون دعم أداة اختيار الألوان الكاملة.

ويأتي هذا التحديث ضمن سلسلة من التحسينات التي أدخلتها غوغل على الخدمة خلال عام 2026، وشملت تسهيل إدارة المناطق الزمنية وتحسين تجربة الاستخدام على الشاشات الكبيرة، في إطار جهودها لتعزيز كفاءة تنظيم الأعمال والحياة اليومية.