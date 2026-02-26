آبل تطبق نظام تحقق عمري لتقييد تحميل بعض التطبيقات للقُصّر

واشنطن-سانا

بدأت شركة آبل تفعيل نظام للتحقق من العمر عند تحميل التطبيقات عبر متجرها الإلكتروني في عدد من المناطق حول العالم، استجابةً لتشريعات جديدة تحدّ من وصول المراهقين والقُصّر إلى بعض التطبيقات، وفقًا لما أورده تقرير نشره موقع «TechCrunch» التقني.

وأشار التقرير إلى أن البرازيل وأستراليا وسنغافورة، إضافة إلى بعض الولايات الأمريكية، تُعد من أولى المناطق التي يشملها التحديث، حيث أبلغت الشركة المطورين بإتاحة أدوات جديدة تمكّنهم من التحقق من الفئة العمرية للمستخدمين، دون الاطلاع على بياناتهم الشخصية، مثل تاريخ الميلاد.

وتختلف آليات التطبيق بحسب كل منطقة، إذ يُشترط في بعض الدول التحقق من عمر المستخدم قبل تحميل التطبيقات المصنفة للبالغين، في خطوة تأتي ضمن توجه عالمي متصاعد لتعزيز حماية الأطفال، وتنظيم وصولهم إلى منصات وتطبيقات رقمية معينة.