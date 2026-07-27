توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي في حوض اليرموك بريف درعا ‏

درعا-‎سانا‌‎ ‎

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بعدة آليات عسكرية انطلقت من ثكنة الجزيرة باتجاه قرية معرية في منطقة حوض ‏اليرموك بريف درعا الغربي‎.‎

وذكر مراسل سانا في ريف درعا الغربي أن القوة الإسرائيلية تمركزت على الطريق الواصل بين القرية والثكنة، قبل أن تفتح الطريق ‏المؤدي إلى قرية العارضة وتباشر عمليات تفتيش لعدد من منازل الأهالي‎.‎

ويأتي هذا التحرك بعد توغل مماثل نفذته قوة للاحتلال فجر أمس في منطقة حوض اليرموك، ووصلت خلاله إلى قريتي معرية ‏والعارضة، حيث أجرت أعمالاً استفزازية شملت إقامة حاجز عسكري داخل قرية العارضة، بالتزامن مع إلقاء منشورات حذرت ‏السكان من اعتراض تحركات قواتها‎.‎

كما استهدفت قوة للاحتلال الإسرائيلي أمس محولة كهربائية في وسط قرية معرية، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة وانقطاع التيار ‏الكهربائي عن القسم الأكبر من منازل الأهالي‎.‎

وتشهد منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي تصاعداً في التحركات العسكرية الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة، حيث ‏تكررت عمليات التوغل داخل عدد من القرى الحدودية، وترافقت مع تنفيذ عمليات تفتيش وإقامة حواجز مؤقتة، وسط استمرار حالة ‏التوتر الأمني في المنطقة‎.‎