توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي في حوض اليرموك بريف درعا ‏

درعا-سانا
توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بعدة آليات عسكرية انطلقت من ثكنة الجزيرة باتجاه قرية معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.
وذكر مراسل سانا في ريف درعا الغربي أن القوة الإسرائيلية تمركزت على الطريق الواصل بين القرية والثكنة، قبل أن تفتح الطريق المؤدي إلى قرية العارضة وتباشر عمليات تفتيش لعدد من منازل الأهالي.
ويأتي هذا التحرك بعد توغل مماثل نفذته قوة للاحتلال فجر أمس في منطقة حوض اليرموك، ووصلت خلاله إلى قريتي معرية والعارضة، حيث أجرت أعمالاً استفزازية شملت إقامة حاجز عسكري داخل قرية العارضة، بالتزامن مع إلقاء منشورات حذرت السكان من اعتراض تحركات قواتها.
كما استهدفت قوة للاحتلال الإسرائيلي أمس محولة كهربائية في وسط قرية معرية، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي عن القسم الأكبر من منازل الأهالي.
وتشهد منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي تصاعداً في التحركات العسكرية الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة، حيث تكررت عمليات التوغل داخل عدد من القرى الحدودية، وترافقت مع تنفيذ عمليات تفتيش وإقامة حواجز مؤقتة، وسط استمرار حالة التوتر الأمني في المنطقة.