الذهب يرتفع بأكثر من 1 بالمئة مع تراجع النفط

لندن-سانا



ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم الاثنين بأكثر من واحد بالمئة، بالتوازي مع انخفاض أسعار النفط بعد تعليق الهجمات الجوية الأمريكية على إيران، ما أدى إلى انحسار المخاوف بشأن الضغوط التضخمية واحتمالات استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.



وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب ارتفع في المعاملات الفورية بنسبة 1.3 بالمئة ليبلغ 4103.99 دولارات للأوقية، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب القادم بنسبة 0.9 بالمئة لتسجل 4106.10 دولارات.



وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.7 بالمئة لتصل إلى 59.74 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 2 بالمئة مسجلاً 1619.75 دولاراً، في حين قفز البلاديوم بنسبة 2.3 بالمئة ليبلغ 1271.93 دولاراً.



ويشار إلى أن الأسواق العالمية تترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي”، المتوقع أن يبقي فيه على أسعار الفائدة دون تغيير، وسط مؤشرات على احتمال تعديلها في الأشهر القادمة بناءً على مستجدات التضخم والنمو الاقتصادي.