الدولار يتراجع بعد تعليق الهجمات الأمريكية على إيران ‏

لندن-سانا
تراجع الدولار أمام عملات رئيسية في بداية التداولات الآسيوية اليوم الاثنين، بعد أن وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجيش الأمريكي بعدم تنفيذ أي هجمات جديدة على إيران.
وذكرت وكالة رويترز أن الدولار انخفض بنسبة 0.2 بالمئة أمام الين الياباني ليصل إلى 163.585 يناً، في أكبر تراجع له منذ العاشر من تموز الجاري.
وارتفع اليورو 0.2 بالمئة مسجلاً 1.1397 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني بالنسبة نفسها ليبلغ 1.3353 دولار، كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.5802 دولار، بينما صعد الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6997 دولار.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.25 بالمئة إلى 101.23 نقطة.
وعلى صعيد العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 0.9 بالمئة لتصل إلى 65193.62 دولاراً، بينما صعدت إيثر 1.9 بالمئة إلى 1948 دولاراً.
وتأتي هذه التطورات في الأسواق المالية بالتزامن مع ترقب المستثمرين لاجتماعات عدد من البنوك المركزية حول العالم هذا الأسبوع، وفي مقدمتها اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لتحديد اتجاهات السياسة النقدية وأسعار الفائدة.