الدولار يتراجع بعد تعليق الهجمات الأمريكية على إيران ‏

لندن-سانا‏

تراجع الدولار أمام عملات رئيسية في بداية التداولات الآسيوية اليوم الاثنين، بعد أن وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس ‏الجيش الأمريكي بعدم تنفيذ أي هجمات جديدة على إيران‎.‎

وذكرت وكالة رويترز أن الدولار انخفض بنسبة 0.2 بالمئة أمام الين الياباني ليصل إلى 163.585 يناً، في أكبر تراجع له منذ العاشر ‏من تموز الجاري‎.‎

وارتفع اليورو 0.2 بالمئة مسجلاً 1.1397 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني بالنسبة نفسها ليبلغ 1.3353 دولار، كما ارتفع الدولار ‏النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.5802 دولار، بينما صعد الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6997 دولار‎.‎

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.25 بالمئة إلى 101.23 نقطة‎.‎

وعلى صعيد العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 0.9 بالمئة لتصل إلى 65193.62 دولاراً، بينما صعدت إيثر 1.9 بالمئة إلى 1948 ‏دولاراً‎.‎

وتأتي هذه التطورات في الأسواق المالية بالتزامن مع ترقب المستثمرين لاجتماعات عدد من البنوك المركزية حول العالم هذا الأسبوع، ‏وفي مقدمتها اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لتحديد اتجاهات السياسة النقدية وأسعار الفائدة‎.‎