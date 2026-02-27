دراسة: مكملات الكولاجين تعزز مرونة البشرة ولا تمنع التجاعيد

لندن-سانا

أظهرت مراجعة علمية حديثة أن تناول مكملات الكولاجين بانتظام قد يسهم في تحسين مرونة الجلد وزيادة ترطيبه، لكنه لا يمنع ظهور التجاعيد ولا يوقف عملية الشيخوخة، خلافاً لما تروّج له بعض الحملات التسويقية.

ووفق هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، استندت المراجعة إلى تحليل 113 دراسة علمية شملت نحو 8 آلاف شخص، وخلصت إلى وجود فوائد ملحوظة للكولاجين على صحة البشرة والمفاصل عند استخدامه على المدى الطويل،

كما أشارت الدراسة المنشورة في مجلة Aesthetic Surgery Journal Open Forum، إلى أن مكملات الكولاجين قد تسهم في تخفيف آلام المفاصل وتيبّسها، لكنها شددت على ضرورة الحذر من المبالغة في الوعود التسويقية، ولا سيما أن بعض الدراسات السابقة كانت ممولة من شركات مصنّعة.

وخلص الباحثون وهم من جامعة أنجليا روسكين (Anglia Ruskin University) في بريطانيا، إلى أن الكولاجين يمكن أن يشكل جزءاً داعماً من منظومة عناية متكاملة بالبشرة والصحة العامة، لكنه ليس حلاً سحرياً للتجاعيد، بل عامل مساعد ضمن نهج صحي طويل الأمد.

ويُعدّ الكولاجين بروتيناً ينتجه الجسم طبيعياً لدعم الجلد والعظام والأنسجة الضامة، إلا أن إنتاجه يبدأ بالتراجع مع التقدم في العمر، وتتسارع وتيرة فقدانه بفعل عوامل، مثل التعرض المفرط لأشعة الشمس والتدخين، ما يؤدي إلى انخفاض مرونة البشرة وظهور علامات التقدم في السن.