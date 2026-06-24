شجرة مطلية بالأحمر في حدائق كيو بلندن لتسليط الضوء على آثار التغير المناخي

لندن-سانا

في حدائق «كيو» بالعاصمة البريطانية لندن، جرى طلاء شجرة سنديان نفقت خلال موجة الحر التي ضربت المملكة المتحدة عام 2022 باللون الأحمر الفاقع، وتركها في مكانها لتكون رمزاً بصرياً يسلط الضوء على تداعيات التغير المناخي على الغطاء النباتي.

ووفق ما نقل موقع «يورونيوز» اليوم الأربعاء، تأتي هذه المبادرة في وقت تشهد فيه لندن ارتفاعاً غير معتاد في درجات الحرارة خلال شهر حزيران، فيما تؤكد إدارة الحدائق أن أكثر من 400 شجرة نفقت داخل الموقع خلال موجة الحر الشديدة في صيف 2022، وتمت إزالة معظمها، باستثناء هذه الشجرة التي أُبقيت لتجسيد أثر التغيرات المناخية.

وتقع الشجرة الملوّنة إلى جانب شجرة أخرى تُعرف باسم «شجرة الأمل»، وهي سنديان مجري يتميز بقدرته على التكيف مع الظروف الأكثر دفئاً، حيث جرى اختيارها كنموذج للأشجار الأكثر مقاومة للتغير المناخي، مع عرض لوحات تعريفية للزوار توضح الفارق بين الحالتين.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الوعي العام بتأثير ارتفاع درجات الحرارة على النظم البيئية، وإبراز التحولات التي يشهدها الغطاء النباتي في ظل التغير المناخي المتسارع.