الذهب ينخفض قرب أدنى مستوى في 7 أشهر مع ارتفاع الدولار

لندن-سانا‏

واصلت أسعار الذهب تراجعها اليوم الخميس، بعد أن هبطت في الجلسة السابقة إلى أدنى ‏مستوى في أكثر من سبعة أشهر، وسط قوة الدولار وتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة ‏الأمريكية خلال العام الجاري.‏

وذكرت رويترز أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى ‌‏3993.33 دولاراً للأوقية (الأونصة)، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة تسليم آب ‏عند 4008.30 دولارات.‏

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية، مدعومة بارتفاع ‏التضخم وتوجهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة، ما يزيد من الضغوط على المعدن ‏النفيس.‏

ويُعد الذهب من الأصول التي تتأثر سلباً بارتفاع أسعار الفائدة، لكونه لا يدر عائداً، في ‏حين يواصل الدولار تداوله قرب أعلى مستوياته في أكثر من عام، ما يرفع تكلفة المعدن ‏على حائزي العملات الأخرى.‏

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 57.37 دولاراً للأوقية، ‏وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1566.25 دولاراً، بينما ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة ‏إلى 1171.25 دولاراً.‏

وكان الذهب قد تراجع أمس الأربعاء إلى ما دون مستوى 4000 دولار للأوقية للمرة ‏الأولى منذ تشرين الثاني 2025، منخفضاً بنحو 29 بالمئة عن ذروته البالغة ‌‏5594.82 دولاراً التي سجلها في الـ 29 من كانون الثاني.‏