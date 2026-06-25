الذهب ينخفض قرب أدنى مستوى في 7 أشهر مع ارتفاع الدولار

لندن-سانا
واصلت أسعار الذهب تراجعها اليوم الخميس، بعد أن هبطت في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في أكثر من سبعة أشهر، وسط قوة الدولار وتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.
وذكرت رويترز أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 3993.33 دولاراً للأوقية (الأونصة)، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة تسليم آب عند 4008.30 دولارات.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية، مدعومة بارتفاع التضخم وتوجهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة، ما يزيد من الضغوط على المعدن النفيس.
ويُعد الذهب من الأصول التي تتأثر سلباً بارتفاع أسعار الفائدة، لكونه لا يدر عائداً، في حين يواصل الدولار تداوله قرب أعلى مستوياته في أكثر من عام، ما يرفع تكلفة المعدن على حائزي العملات الأخرى.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 57.37 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1566.25 دولاراً، بينما ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1171.25 دولاراً.
وكان الذهب قد تراجع أمس الأربعاء إلى ما دون مستوى 4000 دولار للأوقية للمرة الأولى منذ تشرين الثاني 2025، منخفضاً بنحو 29 بالمئة عن ذروته البالغة 5594.82 دولاراً التي سجلها في الـ 29 من كانون الثاني.