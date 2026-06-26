ألمانيا وكوت ديفوار والإكوادور يعبرون للدور 32 في كأس العالم

واشنطن-سانا

قلب منتخب الإكوادور تأخره أمام نظيره الألماني بهدف إلى فوز غال بهدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس، في ملعب “نيويورك- نيوجيرسي” في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

المنتخب الألماني افتتح التسجيل مبكراً عبر لاعبه ساني في الدقيقة ال 2، لكن منتخب الإكوادور رد بهدفين، الأول جاء في الدقيقة ال 9 عبر انجولو، والثاني بواسطة غونزالو بلاتا في الدقيقة ال 77، ليخطف المنتخب اللاتيني فوزاً غالياً منحه بطاقة العبور للدور الـ 32.

بهذا الفوز رفع منتخب الإكوادور رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث ضمن المجموعة، وضمن تأهله للدور القادم، كأحد أفضل المنتخبات الثمانية التي تحتل المركز الثالث، فيما ضمن المنتخب الألماني منذ الجولة الثانية التأهل للدور ذاته برصيد 6 نقاط.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها تغلب منتخب كوت ديفوار على كوراساو بهدفين دون رد.

بهذه النتيجة تأهل منتخب كوت ديفوار للدور الـ 32، بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف ألمانيا التي تتقدم بفارق الأهداف.