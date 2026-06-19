دراسة علمية تكشف إمكانية تنشيط عمليات شبيهة بالنوم داخل الدماغ أثناء اليقظة

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة نفذها باحثون من جامعة ويسكونسن – ماديسون الأمريكية عن نتائج قد تسهم في إعادة تشكيل فهم وظائف النوم، بعدما تمكن باحثون من إحداث أنماط نشاط دماغي مشابهة للنوم العميق داخل أدمغة فئران مستيقظة، مع تسجيل مؤشرات مرتبطة بتحسن الذاكرة وتقليل الإجهاد العصبي.

ووفق ما أورد موقع “سايتيك ديلي” العلمي اليوم الجمعة نقلاً عن دراسة نُشرت في مجلة “نيتشر”، فإن الباحثين نجحوا في تحفيز أنماط عصبية ترتبط بمرحلة النوم غير المصحوب بحركة العين السريعة (NREM)، ما سمح بتنشيط عمليات إعادة تنظيم داخل الدماغ أثناء اليقظة.

واعتمدت الدراسة على فئران معدّلة وراثياً جرى التحكم في نشاط خلاياها العصبية باستخدام تقنيات التحفيز الضوئي، حيث تم استهداف مناطق محددة من الدماغ بعد إبقاء الحيوانات مستيقظة لفترات طويلة، ما أتاح مراقبة التغيرات العصبية الناتجة عن هذا التحفيز.

وأظهرت النتائج أن هذه المناطق حافظت على أداء وظيفي دون تسجيل مؤشرات الإرهاق المعتادة التي تظهر عادة بعد فترات الحرمان من النوم، وهو ما يشير إلى قدرة محدودة على تنفيذ بعض عمليات “الاستشفاء العصبي” أثناء اليقظة.

وأوضحت الباحثة كيارا تشيريللي، أن فكرة البحث انطلقت من التساؤل حول إمكانية دفع الدماغ للدخول في حالة شبيهة بالنوم العميق دون فقدان الوعي، مشيرة إلى أن بعض الكائنات مثل الدلافين تمتلك آليات نوم جزئي.

وأضافت تشيريللي: إن النتائج أظهرت أن بعض عمليات إعادة التنظيم العصبي يمكن أن تتم أثناء اليقظة، ما قلل الحاجة إلى النوم التعويضي لاحقاً في نموذج الفئران المستخدم في الدراسة.

ورغم هذه النتائج، أكد الباحثون أن هذه التجارب لا تزال في مراحلها الأولية، وأن النوم الطبيعي يبقى ضرورة بيولوجية أساسية لا يمكن الاستغناء عنها حتى الآن.