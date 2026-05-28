شركة ناشئة “بلا موظفين” تجمع 30 مليون دولار وتثير جدلاً واسعاً في عالم التكنولوجيا

واشنطن-سانا

أثارت شركة Polsia الأمريكية الناشئة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي جدلاً في أوساط شركات التكنولوجيا والاستثمار بعد إعلانها جمع تمويل بقيمة 30 مليون دولار، رغم اعتمادها شبه الكامل على أنظمة ووكلاء الذكاء الاصطناعي في إدارة عملياتها، وغياب هيكل وظيفي تقليدي بالشكل المعروف.

ووفقاً لما نشره موقع «TechCrunch» المتخصص بالتقنية أول أمس، فإن الشركة التي أسسها بين سيرا، تقدم نفسها كنموذج جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي في تنفيذ معظم المهام التشغيلية، بما في ذلك البرمجة والتسويق وخدمة العملاء وإدارة الإعلانات والتواصل مع العملاء المحتملين.

وتشير المعلومات إلى أن الشركة تستخدم أنظمة ذكاء اصطناعي لإدارة جزء كبير من عملياتها اليومية، مع تقليل الاعتماد على الموظفين البشريين، في نموذج يُعد من أكثر النماذج التشغيلية إثارة للنقاش داخل قطاع الشركات الناشئة.

وبحسب المصدر ذاته، تقترب الشركة من تحقيق إيرادات سنوية تصل إلى نحو 10 ملايين دولار، وهو ما زاد من اهتمام المستثمرين، وخصوصاً في ظل حداثة الشركة واعتمادها على نموذج عمل غير تقليدي.

وفي المقابل، أثارت هذه الأرقام تساؤلات داخل مجتمع التكنولوجيا حول مدى واقعية نموذج “الشركة بلا موظفين”، وإمكانية استدامته على المدى الطويل، في ظل احتمال وجود تدخل بشري محدود لإدارة الأنظمة الذكية والإشراف عليها.

ويرى متابعون أن حالة Polsia تعكس اتجاهاً متنامياً في قطاع الشركات الناشئة، حيث أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي تتيح تشغيل عمليات واسعة بفرق صغيرة جداً مقارنة بالنماذج التقليدية، ما يعيد تشكيل مفهوم بناء الشركات وإدارتها.

كما يشير محللون إلى أن موجة الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي لا تعتمد فقط على الأداء الحالي، بل على توقعات مستقبلية بإعادة تشكيل سوق العمل والعمليات التشغيلية عبر الأنظمة المؤتمتة.

وتسلط هذه الحالة الضوء على التحول المتسارع في قطاع التكنولوجيا، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة مساعدة، بل بات عنصراً أساسياً في تشغيل الشركات الناشئة وإعادة تعريف بنيتها التقليدية.