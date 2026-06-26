نائب وزير الاقتصاد يبحث مع ساويرس الفرص الاستثمارية في سوريا

دمشق-سانا

بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان مع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، أمس الخميس، الفرص الاستثمارية في قطاع صناعة السكر.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الإدارة العامة للصناعة، إمكانية تطوير هذه الصناعة بالاعتماد على محصول الشوندر السكري، إضافة إلى إعادة دعم زراعته بما يعزز تحقيق تنمية زراعية وصناعية مستدامة.

وكان وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق بحث مع ساويرس والوفد المرافق، أول أمس الأربعاء، فرص التعاون والاستثمار في قطاعي الإسكان والتنمية العمرانية، إضافة إلى استعراض الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.