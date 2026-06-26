رئيس هيئة المنافذ يبحث مع وفد فرنسي تعزيز التعاون الجمركي والتقني

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع وفد من السفارة الفرنسية في دمشق برئاسة القائم بالأعمال جان باتيست فافر، والملحق الجمركي لوران باسكييه، آليات تطوير التعاون بين الجانبين في عدد من الملفات الجمركية والاقتصادية.

وأوضحت الهيئة في منشور عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أنه تم تقديم عرض شامل حول الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، ومهامها واختصاصاتها والقطاعات التابعة لها، مع التركيز على عمل إدارة الجمارك العامة وآلياتها التنظيمية، إلى جانب أبرز الإصلاحات التي نُفذت خلال المرحلة الماضية لتطوير العمل الجمركي.

كما تناول العرض وفق الهيئة تطوير إجراءات العمل، وتنظيم آليات استيفاء الرسوم الجمركية، وسياسة توحيد الرسوم الجمركية المطبقة على جميع الدول، بما يعزز مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، ويسهم في تهيئة بيئة تجارية أكثر استقراراً وانفتاحاً.

من جانبه، أكد الوفد الفرنسي استعداد الحكومة الفرنسية لتقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك، سواء في المجال التقني أو في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يسهم في تطوير الأداء الجمركي وتعزيز كفاءة الكوادر العاملة.

واتفق الجانبان على العمل لإعداد مذكرة تفاهم بين مدير عام الجمارك في سوريا ومدير عام الجمارك في فرنسا الفرنسية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات تبادل المعلومات والخبرات، والتعاون الفني، وتطوير القدرات الجمركية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان بدوي بحث في وقت سابق اليوم الخميس مع وفد إماراتي رفيع المستوى، آفاق التعاون المشترك في ملف إنشاء ممر لوجستي يربط الموانئ السورية بدول الخليج ‏العربي مروراً بالعراق وصولاً إلى ميناء أم قصر، بما يسهم في اختصار زمن النقل، وخفض ‏التكاليف، وتعزيز انسيابية حركة البضائع.