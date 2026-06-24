باحثون روس يطوّرون «بيو-فحم» من قشور الصنوبر لتعزيز خصوبة التربة وزيادة إنتاج المحاصيل

موسكو-سانا

أكد باحثون في جامعة تيومين الروسية أهمية استخدام «البيو-فحم»، المستخلص من قشور الصنوبر كمادة مضافة إلى البيتموس المستخدم في الزراعة المحمية داخل البيوت البلاستيكية، في خطوة تهدف إلى رفع خصوبة التربة وتحسين خصائص الوسط الزراعي، إلى جانب إيجاد حل مستدام لإعادة تدوير مخلفات تقشير الصنوبر في غرب سيبيريا.

وذكرت دراسة علمية نُشرت في «نشرة معهد التربة باسم ف. ف. دوكوشاييف»، ونقلتها وكالة «سبوتنيك» أمس الثلاثاء، أن استبدال جزء من البيتموس ببيو-فحم مُنتج من قشور الصنوبر، سواء عبر التحلل الحراري البطيء أو بعد معالجته ببخار الماء، يسهم في تحسين المحتوى الغذائي للتربة، ورفع تركيز العناصر الأساسية مثل الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم.

وأوضحت التجارب المخبرية التي أُجريت على نبات الجرجير كنموذج زراعي، أن إضافة البيو-فحم بنسبة تتراوح بين الـ 10 و الـ 20 بالمئة من حجم الركيزة أدت إلى زيادة ملحوظة في خصوبة الوسط الزراعي، حيث ارتفعت تراكيز العناصر الكبرى بنسب وصلت إلى ستة أضعاف، مع التأكيد على ضرورة ضبط الجرعات وفق نوع المحصول ونظام الزراعة المستخدم.

ويفتح استخدام البيو-فحم المستخرج من قشور الصنوبر آفاقاً واعدة لتطوير الزراعة المحمية عبر تحسين جودة التربة وتقليل الاعتماد على البيتموس، إلى جانب المساهمة في إعادة تدوير المخلفات الزراعية والصناعية بطرق مستدامة.