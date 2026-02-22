ناسا تؤجل أول رحلة مأهولة إلى القمر بسبب خلل فني

فلوريدا-سانا

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” تأجيل أول رحلة مأهولة إلى القمر منذ عقود بسبب خلل فني في الصاروخ الجديد.

ونقلت شبكة” سكاي نيوز” الإخبارية عن مدير” ناسا” غاريد إيزاكمان قوله في منشور على منصة “إكس” اليوم الأحد: إن “مرشحاً أو صماماً أو لوحة توصيل معيبة قد تكون السبب في توقف تدفق الهيليوم”، موضحاً أن “تدفق الهيليوم المستمر ضروري من أجل تطهير المحركات وضغط خزانات الوقود”.

وأضاف إيزاكمان: “سنبدأ الاستعدادات لإعادة الصاروخ، ومن المحتمل أن تكون الفرص التالية لناسا بداية شهر نيسان المقبل أو نهايته”.

وذكرت “ناسا” أنها تراجع البيانات وتستعد لإعادة صاروخ نظام الإطلاق الفضائي البالغ طوله 98 متراً إلى حظيرة الصواريخ من أجل الصيانة في مركز كنيدي للفضاء في فلوريدا.

وكشف مسؤولون أنه كان من المقرر إطلاق أول رحلة بشرية إلى القمر منذ أكثر من نصف قرن في السادس من آذار المقبل.