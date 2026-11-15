مجمع دمر الثقافي يستضيف عرض «كلنا للوطن» وحفلاً موسيقياً للتخت الشرقي السوري

دمشق-سانا‏

شهد مجمع دمر الثقافي في دمشق، اليوم الأحد، العرض الأول للفيلم القصير “كلنا للوطن”، من تأليف وإخراج رهف ‏كريدي، أعقبه حفل موسيقي أحيته فرقة التخت الشرقي السوري بقيادة المايسترو حسين القدور، برعاية مؤسسة أصدقاء ‏سوريا في اليابان والعالم وشركة “‏All Indeed‏”، وبحضور فنانين وإعلاميين ومهتمين بالشأن الثقافي.‏

وجمعت الفعالية بين السينما والموسيقا الشرقية الأصيلة، في مبادرة تهدف إلى تعزيز قيم الانتماء والوحدة الوطنية، ‏وإبراز دور السوريين في الخارج وأصدقاء سوريا في دعم الحراك الثقافي والفني في دمشق.‏

تعزيز جسور التواصل الحضاري‏

وأوضحت المديرة التنفيذية لمؤسسة أصدقاء سوريا في اليابان والعالم، لبنى بشارة، أن المؤسسة التي تترأسها الفنانة ‏منى واصف تنشط في مجالات خيرية وثقافية وفنية متعددة، ولا سيما الموسيقا والدراما، مشيرة إلى تنظيم دورات في ‏اللغة اليابانية والمسرح ومسرح العرائس والدمى، إلى جانب فعاليات في العزف والغناء.‏

وأشادت بشارة بجهود فرقة التخت الشرقي السوري وصنّاع فيلم “كلنا للوطن”، مؤكدة أهمية استمرار المبادرات التي ‏تسهم في دعم الفن وتعزيز جسور التواصل الحضاري.‏

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من جانبه، وصف مدير شركة “‏All Indeed‏” صالح المحمد الفيلم بأنه عمل محدود في حجمه، كبير في رسالته، ‏موضحاً أن اختيار عنوانه يعكس إيماناً مشتركاً بقيم المحبة والانتماء.‏

وأكد المحمد ضرورة توحيد الجهود لتعزيز الوحدة الوطنية، مشيراً إلى أن التنوع والاختلاف يشكلان مصدر غنى وقوة ‏للمجتمع السوري، وأن بناء المستقبل يتطلب مشاركة جميع أبناء سوريا وتعاونهم.‏

‏ خمس دقائق من الفن ترسّخ المحبة والسلام

ويقدم الفيلم، الذي تبلغ مدته خمس دقائق، رسالة تدعو إلى الوعي والسلام. وأوضحت مخرجته رهف كريدي أن ‏الاختلاف لم يكن يوماً سبباً للكراهية، معتبرة أن الطائفية لم تكن جزءاً من هوية السوريين، بل جرحاً غذّته سنوات ‏الاستبداد والتحريض في عهد النظام البائد.‏

وأكدت كريدي أن السوريين يتشاركون الدماء والآلام والآمال، وأن الفن يشكل وسيلة للتعبير عن الحقيقة وترسيخ ‏المحبة، داعية إلى بناء مستقبل تكون فيه قيمة الانتماء إلى سوريا فوق كل اعتبار.‏

وعقب عرض الفيلم، قدمت فرقة التخت الشرقي السوري مجموعة من المقطوعات والأغنيات التراثية السورية ‏والعربية. وأوضح قائد الفرقة حسين القدور، لـ سانا، أن الفرقة تأسست عام 2022 بهدف التعبير عن روح الموسيقا ‏الشرقية، من خلال آلات الناي والعود والكمان والإيقاع.‏

وأشار القدور إلى الدور الذي يؤديه الفن في دعم المجتمع وتعزيز القيم الحضارية، لافتاً إلى أن رسالة الفرقة تؤكد حب ‏السوريين للحياة وحرصهم على الحفاظ على إرثهم الموسيقي الأصيل.‏

وتضمن الحفل مقطوعات من التراثين الحلبي والشامي، إلى جانب وصلات غنائية من أعمال السيدة فيروز، وأعمال ‏غنائية شهيرة.‏

وتعكس الفعالية دور المبادرات الثقافية والفنية في تعزيز التواصل والتلاحم المجتمعي، وإتاحة المجال أمام الطاقات ‏الإبداعية السورية، داخل البلاد وخارجها، للإسهام في إثراء المشهد الثقافي وترسيخ قيم الانتماء.‏