مجمع دمر الثقافي يستضيف عرض «كلنا للوطن» وحفلاً موسيقياً للتخت الشرقي السوري

دمشق-سانا
شهد مجمع دمر الثقافي في دمشق، اليوم الأحد، العرض الأول للفيلم القصير “كلنا للوطن”، من تأليف وإخراج رهف كريدي، أعقبه حفل موسيقي أحيته فرقة التخت الشرقي السوري بقيادة المايسترو حسين القدور، برعاية مؤسسة أصدقاء سوريا في اليابان والعالم وشركة “All Indeed”، وبحضور فنانين وإعلاميين ومهتمين بالشأن الثقافي.
وجمعت الفعالية بين السينما والموسيقا الشرقية الأصيلة، في مبادرة تهدف إلى تعزيز قيم الانتماء والوحدة الوطنية، وإبراز دور السوريين في الخارج وأصدقاء سوريا في دعم الحراك الثقافي والفني في دمشق.
تعزيز جسور التواصل الحضاري
وأوضحت المديرة التنفيذية لمؤسسة أصدقاء سوريا في اليابان والعالم، لبنى بشارة، أن المؤسسة التي تترأسها الفنانة منى واصف تنشط في مجالات خيرية وثقافية وفنية متعددة، ولا سيما الموسيقا والدراما، مشيرة إلى تنظيم دورات في اللغة اليابانية والمسرح ومسرح العرائس والدمى، إلى جانب فعاليات في العزف والغناء.
وأشادت بشارة بجهود فرقة التخت الشرقي السوري وصنّاع فيلم “كلنا للوطن”، مؤكدة أهمية استمرار المبادرات التي تسهم في دعم الفن وتعزيز جسور التواصل الحضاري.
من جانبه، وصف مدير شركة “All Indeed” صالح المحمد الفيلم بأنه عمل محدود في حجمه، كبير في رسالته، موضحاً أن اختيار عنوانه يعكس إيماناً مشتركاً بقيم المحبة والانتماء.
وأكد المحمد ضرورة توحيد الجهود لتعزيز الوحدة الوطنية، مشيراً إلى أن التنوع والاختلاف يشكلان مصدر غنى وقوة للمجتمع السوري، وأن بناء المستقبل يتطلب مشاركة جميع أبناء سوريا وتعاونهم.
خمس دقائق من الفن ترسّخ المحبة والسلام
ويقدم الفيلم، الذي تبلغ مدته خمس دقائق، رسالة تدعو إلى الوعي والسلام. وأوضحت مخرجته رهف كريدي أن الاختلاف لم يكن يوماً سبباً للكراهية، معتبرة أن الطائفية لم تكن جزءاً من هوية السوريين، بل جرحاً غذّته سنوات الاستبداد والتحريض في عهد النظام البائد.
وأكدت كريدي أن السوريين يتشاركون الدماء والآلام والآمال، وأن الفن يشكل وسيلة للتعبير عن الحقيقة وترسيخ المحبة، داعية إلى بناء مستقبل تكون فيه قيمة الانتماء إلى سوريا فوق كل اعتبار.
وعقب عرض الفيلم، قدمت فرقة التخت الشرقي السوري مجموعة من المقطوعات والأغنيات التراثية السورية والعربية. وأوضح قائد الفرقة حسين القدور، لـ سانا، أن الفرقة تأسست عام 2022 بهدف التعبير عن روح الموسيقا الشرقية، من خلال آلات الناي والعود والكمان والإيقاع.
وأشار القدور إلى الدور الذي يؤديه الفن في دعم المجتمع وتعزيز القيم الحضارية، لافتاً إلى أن رسالة الفرقة تؤكد حب السوريين للحياة وحرصهم على الحفاظ على إرثهم الموسيقي الأصيل.
وتضمن الحفل مقطوعات من التراثين الحلبي والشامي، إلى جانب وصلات غنائية من أعمال السيدة فيروز، وأعمال غنائية شهيرة.
وتعكس الفعالية دور المبادرات الثقافية والفنية في تعزيز التواصل والتلاحم المجتمعي، وإتاحة المجال أمام الطاقات الإبداعية السورية، داخل البلاد وخارجها، للإسهام في إثراء المشهد الثقافي وترسيخ قيم الانتماء.