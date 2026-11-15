المصارع كمال عمر سميع يحرز ذهبية في بطولة العالم بالإمارات

أبو ظبي-سانا
أحرز المصارع السوري كمال عمر سميع اليوم الأحد المركز الأول والميدالية الذهبية ضمن منافسات وزن 41 كغ في بطولة العالم للناشئين، المقامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
ووفقاً للاتحاد العربي السوري للمصارعة، جاء تتويج سميع بعد سلسلة من الانتصارات على منافسين من روسيا وبلغاريا والبرازيل وأوكرانيا، قبل أن يحسم المباراة النهائية أمام المصارع الإيراني بنتيجة 11-1، ويتوج بالمركز الأول.
وأوضح رئيس اتحاد المصارعة محمد القزاز لـ سانا، أن التحضيرات للمشاركة في البطولة جرت بمستوى عالٍ، ما انعكس إيجاباً على نتائج اللاعبين.
وجاءت مشاركة المصارعين السوريين المقيمين في الإمارات بإشراف الاتحاد العربي السوري للمصارعة، بعد تكليف المدرب والحكم الدولي عدنان قضماني والمدرب عمر سميع بإعداد الفريق وتحضيره للمشاركة في البطولة.