المصارع كمال عمر سميع يحرز ذهبية في بطولة العالم بالإمارات

أبو ظبي-سانا

أحرز المصارع السوري كمال عمر سميع اليوم الأحد المركز الأول والميدالية الذهبية ضمن منافسات وزن 41 كغ في بطولة العالم للناشئين، المقامة في ‏العاصمة الإماراتية أبوظبي.‏

ووفقاً للاتحاد العربي السوري للمصارعة، جاء تتويج سميع بعد سلسلة من الانتصارات على منافسين من روسيا ‏وبلغاريا والبرازيل وأوكرانيا، قبل أن يحسم المباراة النهائية أمام المصارع الإيراني بنتيجة 11-1، ويتوج بالمركز ‏الأول.‏

وأوضح رئيس اتحاد المصارعة محمد القزاز لـ سانا، أن التحضيرات للمشاركة في البطولة جرت بمستوى عالٍ، ما ‏انعكس إيجاباً على نتائج اللاعبين.‏

وجاءت مشاركة المصارعين السوريين المقيمين في الإمارات بإشراف الاتحاد العربي السوري للمصارعة، بعد تكليف ‏المدرب والحكم الدولي عدنان قضماني والمدرب عمر سميع بإعداد الفريق وتحضيره للمشاركة في البطولة.‏