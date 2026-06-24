آبل تطلق الإصدار التجريبي الثاني من iPadOS 27 بميزات وتحسينات جديدة

واشنطن-سانا

أطلقت شركة آبل الإصدار التجريبي الثاني من نظام التشغيل iPadOS 27، المخصص لأجهزة “آيباد”، متضمناً حزمة من التحسينات والميزات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الأداء وتجربة الاستخدام، وذلك في إطار استعداداتها لطرح النسخة النهائية من النظام خلال الأشهر المقبلة.

وذكر موقع The Mac Observer التقني أول أمس، أن التحديث الجديد يتضمن تحسينات على عدد من التطبيقات والخدمات الأساسية، إلى جانب تحديثات في التصميم وإضافات جديدة تسهم في رفع مستوى الإنتاجية وتسهيل استخدام أجهزة “آيباد”.

ومن أبرز المزايا التي يوفرها الإصدار الجديد النسخة المطورة من المساعد الذكي “سيري”، فضلاً عن تحديثات شملت تطبيقات الرسائل والملاحظات والصور والتذكيرات، إضافة إلى تحسينات بصرية على واجهة المستخدم، بما في ذلك شريط التمرير الجديد “Liquid Glass”.

كما يتضمن التحديث إصلاحات للأخطاء وتحسينات في الأداء والاستقرار، إلى جانب تعديلات تقنية إضافية قد تمهد لإدراج مزايا جديدة قبل إطلاق النسخة النهائية للمستخدمين.

ويُعد iPadOS نظام التشغيل المخصص لأجهزة “آيباد”، وتعمل آبل على تطويره بشكل دوري عبر إضافة مزايا جديدة وتحسينات في مجالي الأداء والأمان، مع إتاحة النسخ التجريبية للمطورين لاختبارها قبل طرحها رسمياً على نطاق واسع.