موجة الحر في فرنسا تدفع سكاناً إلى طهي الطعام بأشعة الشمس

باريس-سانا

دفعت موجة الحر الشديدة التي تشهدها فرنسا عدداً من السكان إلى استغلال الارتفاع الكبير في درجات الحرارة لطهي أطعمة متنوعة باستخدام أشعة الشمس، في مشاهد لاقت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت شبكة “سي إن إن” أمس السبت، أن مقاطع فيديو متداولة أظهرت أشخاصاً يضعون مقالي معدنية تحت أشعة الشمس المباشرة، لتسخن بدرجة تكفي لطهي الكريب والبيض وشرائح اللحم، من دون استخدام مواقد الغاز أو الكهرباء، في مشاهد تعكس شدة موجة الحر التي رفعت درجات الحرارة في عدد من المناطق الفرنسية إلى أكثر من 40 درجة مئوية.

وأظهرت اللقطات تحول بعض الساحات والأماكن المكشوفة إلى ما يشبه المطابخ الشمسية، حيث احتاجت بعض الأطعمة إلى دقائق معدودة فقط لبدء النضج، فيما أوضح المشاركون أن هدف التجربة هو إبراز الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة.

وتشهد فرنسا وعدد من الدول الأوروبية درجات حرارة قياسية دفعت السلطات إلى إصدار تحذيرات صحية، دعت فيها السكان إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه، مع توقعات باستمرار الأجواء الحارة خلال الأيام المقبلة.