غوغل تطلق تحديثاً أمنياً لميزة «Quick Share» على أندرويد

واشنطن-سانا

أعلنت شركة Google عن تحديث أمني جديد لتطبيق المشاركة السريعة «Quick Share» على هواتف أندرويد، بهدف تعزيز أمان نقل الملفات بين الأجهزة، مستوحى من طريقة عمل ميزة «AirDrop» المتوفرة في أجهزة Apple.

وذكر موقع Phone Arena المتخصص في أخبار ومراجعات الهواتف الذكية والتقنيات المحمولة، أن التحديث الجديد أزال خيار الاستلام العام «Everyone» من ميزة Quick Share، بعد أن كان هذا الخيار يشكل خطراً أمنياً محتملاً يسمح للمحتالين بمحاولة إرسال ملفات ضارة، بينما يحتفظ التطبيق بخيارات «أجهزتك» و«جهات الاتصال» و«الجميع لمدة 10 دقائق» لتسهيل مشاركة الملفات بطريقة آمنة.

وتعد ميزة Quick Share إحدى أبرز أدوات مشاركة الملفات بين هواتف أندرويد، حيث تمكّن المستخدمين من نقل الصور والفيديوهات والمستندات لاسلكياً بين الأجهزة القريبة بسرعة وسهولة، فيما يتيح التحديث الجديد التوافق مع المعايير الأمنية المتقدمة، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالهندسة الاجتماعية التي قد تُستغل لإقناع المستخدم بقبول ملفات غير آمنة.

وتشتهر هواتف أندرويد بخيارات المشاركة السريعة للملفات، لكن التحديثات الأمنية المستمرة ضرورية لحماية المستخدمين من الملفات الضارة ومخاطر الهندسة الاجتماعية عند تبادل البيانات بين الأجهزة.