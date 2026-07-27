كبلر ترصد تراجعاً في حركة السفن عبر باب المندب بعد هجمات الحوثيين ‏

سنغافورة-سانا
أظهرت بيانات الشحن الصادرة عن شركة “كبلر” لتحليلات الطاقة أمس الأحد تراجعاً في حركة السفن عبر مضيق باب المندب أقصى جنوب البحر الأحمر، عقب الهجمات التي شنتها مؤخراً ميليشيا الحوثي اليمنية على السفن ومنشآت النفط السعودية.
ونقلت وكالة رويترز عن بيانات الشركة أن 11 سفينة محملة بسلع أولية عبرت مضيق باب المندب أمس، وهو أدنى مستوى خلال أشهر.
وأشارت إلى أن سبع ناقلات نفط عبرت المضيق، دخلت ثلاث منها البحر الأحمر، موضحة أن اثنتين كانتا ناقلتي خام عملاقتين متجهتين إلى ميناء ينبع لتحميل النفط السعودي، بينما كانت الثالثة مرتبطة بروسيا.
وأوضحت البيانات أن أربع سفن غادرت البحر الأحمر أمس، من بينها ناقلة الخام العملاقة “نيو إكسبلورر” التي ترفع علم هونغ كونغ، وكانت تحمل مليوني برميل من الخام السعودي والإماراتي إلى ميناء نينجبو في شرق الصين، إضافة إلى ناقلة تحمل مليون برميل من الخام الروسي إلى الصين، وناقلة أخرى محملة بنحو 750 ألف برميل من الخام السعودي إلى باكستان، مشيرة إلى أن هذه هي ثالث ناقلة خام عملاقة صينية تغادر البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب.
وتعطلت حركة الملاحة في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن منذ الأسبوع الماضي على أيدي ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران، التي تسعى لفرض حصار على الصادرات السعودية، ما تسبب في خنق إمدادات النفط عبر مضيق هرمز وتعطل حركة الشحن عبر اثنين من أهم الممرات الحيوية للطاقة في العالم.