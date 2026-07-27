كبلر ترصد تراجعاً في حركة السفن عبر باب المندب بعد هجمات الحوثيين ‏

سنغافورة-سانا‏

أظهرت بيانات الشحن الصادرة عن شركة “كبلر” لتحليلات الطاقة أمس الأحد تراجعاً في حركة السفن عبر مضيق باب المندب أقصى ‏جنوب البحر الأحمر، عقب الهجمات التي شنتها مؤخراً ميليشيا الحوثي اليمنية على السفن ومنشآت النفط السعودية‎.‎

ونقلت وكالة رويترز عن بيانات الشركة أن 11 سفينة محملة بسلع أولية عبرت مضيق باب المندب أمس، وهو أدنى مستوى خلال ‏أشهر. ‏

وأشارت إلى أن سبع ناقلات نفط عبرت المضيق، دخلت ثلاث منها البحر الأحمر، موضحة أن اثنتين كانتا ناقلتي خام عملاقتين ‏متجهتين إلى ميناء ينبع لتحميل النفط السعودي، بينما كانت الثالثة مرتبطة بروسيا‎.‎

وأوضحت البيانات أن أربع سفن غادرت البحر الأحمر أمس، من بينها ناقلة الخام العملاقة “نيو إكسبلورر” التي ترفع علم هونغ كونغ، ‏وكانت تحمل مليوني برميل من الخام السعودي والإماراتي إلى ميناء نينجبو في شرق الصين، إضافة إلى ناقلة تحمل مليون برميل من ‏الخام الروسي إلى الصين، وناقلة أخرى محملة بنحو 750 ألف برميل من الخام السعودي إلى باكستان، مشيرة إلى أن هذه هي ثالث ‏ناقلة خام عملاقة صينية تغادر البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب‎.‎

وتعطلت حركة الملاحة في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن منذ الأسبوع الماضي على أيدي ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران، التي ‏تسعى لفرض حصار على الصادرات السعودية، ما تسبب في خنق إمدادات النفط عبر مضيق هرمز وتعطل حركة الشحن عبر اثنين ‏من أهم الممرات الحيوية للطاقة في العالم‎.‎