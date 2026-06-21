دراسة علمية تكشف ارتباط السلوكيات الإيجابية بزيادة الشعور بالسعادة

لندن-سانا

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة أكسفورد البريطانية أن عدداً من السمات والسلوكيات الشخصية يرتبط بشكل مباشر بارتفاع مستويات السعادة والرضا عن الحياة، وذلك استناداً إلى بيانات شملت نحو 80 ألف شخص في 76 دولة حول العالم.

وذكرت نتائج الدراسة، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك في تقرير حديث، أن من أبرز العوامل المرتبطة بالرفاهية الشخصية كلاً من الصبر، والميل إلى خوض المخاطر بشكل محسوب، والإيثار، والثقة بالآخرين.

وأشارت النتائج إلى أن الأفراد الذين يتمتعون بدرجات أعلى من هذه السمات يميلون إلى الإحساس بمستويات أعلى من السعادة، بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية أو أماكن إقامتهم، ما يعزز فرضية أن جودة الحياة لا ترتبط بالعوامل الاقتصادية فقط، بل تتأثر أيضاً بالسلوكيات والمواقف الشخصية.

وبحسب الدراسة المنشورة في المجلة الدولية للسعادة والتنمية، فإن تعزيز قيم الصبر والإيثار والثقة والتعاون قد يسهم في رفع مستويات الرفاهية العامة، في وقت تشير فيه إلى أن كثيراً من الدراسات السابقة ركزت على الجوانب الاقتصادية، دون إعطاء السلوكيات اليومية الدور الكافي في تفسير الشعور بالسعادة.

وتؤكد نتائج مثل هذه الدراسات أن أنماط السلوك اليومي تمثل عاملاً مهماً في تشكيل الشعور بالرضا، إلى جانب العوامل المادية والاجتماعية التقليدية.