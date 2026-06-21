منهجية علمية جديدة تربط العوامل الجينية بالغذاء لفهم تأثيره على الأمراض المزمنة

كانبرا-سانا

طوّر باحثون من جامعة كوينزلاند الأسترالية منهجية تحليل جيني حديثة تهدف إلى توضيح طبيعة العلاقة بين النظام الغذائي والأمراض المزمنة، مع التمييز بين الارتباطات غير المباشرة والعلاقات السببية المحتملة لبعض الأطعمة وتأثيرها على الصحة.

وبحسب ما نقل موقع روسيا اليوم أول أمس، أوضح الباحثون أن حاستي التذوق والشم تلعبان دوراً محورياً في تشكيل تفضيلات الإنسان الغذائية وسلوكياته الاستهلاكية، مشيرين إلى اعتماد الجينات المرتبطة بهاتين الحاستين مدخلاً علمياً لدراسة تأثير الغذاء على الصحة بصورة أكثر دقة.

وشملت الدراسة تحليل بيانات أكثر من 160 ألف شخص بالغ تتراوح أعمارهم بين 37 و73 عاماً، إلى جانب فحص 325 جيناً مرتبطاً بحاستي التذوق والشم، ودراسة ارتباطها بأنماط استهلاك نحو 140 نوعاً من الأغذية المختلفة.

واعتمد الفريق البحثي على أسلوب “التوزيع العشوائي المندلي” (Mendelian Randomization)، وهو نهج إحصائي يستند إلى الاختلافات الجينية بين الأفراد بهدف استنتاج علاقات سببية محتملة بدلاً من الاكتفاء بالارتباطات التقليدية.

وأظهرت النتائج وجود ارتباط بين الاستعداد الوراثي لاستهلاك البصل وانخفاض مستويات ضغط الدم، إضافة إلى تراجع خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني لدى بعض الفئات.

وتمثل هذه المنهجية خطوة متقدمة في ربط البيانات الجينية بالسلوك الغذائي، ما يسهم في سد الفجوة بين الدراسات الرصدية والتجارب السريرية، ويوفر أدوات أكثر دقة لفهم تأثير الغذاء على الأمراض المزمنة دون الحاجة إلى تجارب طويلة ومكلفة.