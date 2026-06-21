غوغل تعيد تصميم تطبيق “Health” وتضيف ميزات موسعة لتتبع النشاط والنوم والتغذية

واشنطن-سانا

أطلقت شركة غوغل تحديثاً جديداً لتطبيقها الصحي “Google Health”، أعادت من خلاله عدداً من الميزات السابقة إلى جانب إضافة تحسينات جديدة في أدوات متابعة النشاط البدني والنوم والتغذية، وذلك ضمن استجابتها لملاحظات المستخدمين على التحديثات الأخيرة للتطبيق.

وذكرت موقع”PhoneArena” المتخصص في أخبار التقنية في تقرير نشره أول أمس، أن الإصدار الجديد من التطبيق (5.02) تضمن إعادة تفعيل قسم “النشاط بالساعة”، الذي يتيح للمستخدمين متابعة عدد خطواتهم خلال اليوم عبر رسوم بيانية تفصيلية، مع إمكانية مقارنة الأداء بالأهداف اليومية وتخصيص واجهة العرض عبر إضافة البطاقة إلى الصفحة الرئيسية.

وأعادت غوغل أيضاً ميزة تسجيل القيلولة لمستخدمي نظام أندرويد، بعد أن كانت قد أُزيلت في تحديث سابق، حيث باتت بيانات القيلولة تظهر ضمن قسم منفصل لتحليل النوم، على أن يتم توفير الميزة لاحقاً لمستخدمي نظام iOS.

كما شمل التحديث تحسينات على عرض بيانات النوم، من خلال توضيح مؤشرات مثل الاستيقاظ واضطرابات النوم بشكل أكثر دقة، مع إتاحة تعديل أو حذف الجلسات المسجلة، بما يمنح المستخدمين تحكماً أكبر ببياناتهم الصحية.

وفي مجال التغذية، أضافت غوغل أدوات محسنة للبحث عن الأطعمة داخل التطبيق، مع إظهار المعلومات الغذائية الأساسية قبل تسجيل الوجبات، إلى جانب عرض إجمالي السعرات الحرارية المتبقية وفق الأهداف المحددة للمستخدم.

كما أصبح بإمكان مستخدمي أندرويد الاطلاع على تفاصيل الحصص الغذائية والسعرات مباشرة ضمن نتائج البحث، مع إتاحة خيار حذف بيانات التمارين والوزن والوجبات المزامنة من تطبيقات خارجية.

ويأتي هذا التحديث في إطار سعي غوغل إلى تحويل تطبيق “Health” إلى منصة أكثر تكاملاً لإدارة البيانات الصحية، وخاصة بعد توحيد خدماتها الصحية تحت اسم Google Health بدلاً من علامة Fitbit، وهي خطوة أثارت تفاعلاً متفاوتاً بين المستخدمين منذ إطلاقها.