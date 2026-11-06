ماراثون «اطمئنانك حياة» في سلمية للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي

حماة-سانا

نظّمت مديرية صحة حماة، بالتعاون مع مؤسسة الآغا خان للخدمات الصحية، اليوم الجمعة، ماراثون «اطمئنانك حياة» في مدينة سلمية، بمشاركة نحو 275 رجلاً وامرأة، وذلك ضمن فعاليات الشهر الوردي الهادفة إلى تعزيز الوعي بسرطان الثدي.

وأوضح رئيس دائرة الأمراض السارية وغير السارية في مديرية صحة حماة، الدكتور خالد جاسم، في تصريح لمراسل سانا، أن الماراثون يهدف إلى نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، وتشجيع السيدات على الاهتمام بصحتهن وإجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، مشيراً إلى أن مشاركة الرجال في الفعالية تحمل رسالة توعوية لأفراد أسرهم حول أهمية الكشف المبكر.

تشجيع النساء على الفحص الدوري بمشاركة مجتمعية

من جهتها، أوضحت مسؤولة الصحة الإنجابية في مؤسسة الآغا خان للخدمات الصحية، الدكتورة حُسِن سيفو، في تصريح مماثل، أن الماراثون نُظّم بالتعاون بين وزارة الصحة ومديرية صحة حماة والمؤسسة ونادي سلمية الرياضي، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الدورية والاطمئنان على صحتهن.

وأشارت إلى أن التحضيرات استمرت نحو أسبوعين، مع إتاحة التسجيل للمشاركين عبر رابط إلكتروني.

بدورها، لفتت المشاركة غيثاء هابي إلى أن الماراثون شكّل تجربة رياضية مميزة، تميزت بحسن التنظيم والأجواء الإيجابية والحماس بين المشاركين، داعية النساء من مختلف الفئات العمرية إلى ممارسة الرياضة.







فيما أوضحت المشاركة سمية جوهرة أنها سجلت في الماراثون عبر الرابط الإلكتروني الذي أرسلته مؤسسة الآغا خان، مشيرة إلى أن الفعالية تهدف إلى دعم النساء وتشجيعهن على ممارسة الرياضة.



وكانت مديرية صحة حماة أقامت في الحادي عشر من تشرين الأول الماضي، بالتعاون مع مؤسسة الآغا خان للخدمات الصحية والجمعيات الأهلية في سلمية، مسيراً توعوياً بمناسبة الشهر الوردي الخاص بسرطان الثدي واليوم العالمي للصحة النفسية.



