أردوغان: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا يُنفذ واعتداءات المستوطنين تتصاعد

أنقرة-سانا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة: إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة “لا يُنفذ، واعتداءات المستوطنين الإسرائيليين تتصاعد في الضفة الغربية”، داعياً إلى إقامة نظام دولي أكثر عدلاً وقدرة على مواجهة الأزمات والصراعات.

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله، خلال افتتاح النسخة العاشرة من منتدى “تي آر تي وورلد” في إسطنبول: “إن مبدأ الوفاء بالعهود، الذي يشكل أساساً للعلاقات الدولية، لم يعد يُحترم”، مشيراً إلى أن النظام الدولي القائم يواجه أزمة هيكلية، وأن آليات الحوكمة العالمية باتت عاجزة عن معالجة المشكلات الراهنة.

غزة تواجه أوضاعاً إنسانية متفاقمة

أشار أردوغان إلى أن سكان قطاع غزة يواصلون مواجهة ظروف إنسانية قاسية، في ظل نقص الوقود والمعدات اللازمة لتشغيل المستشفيات، واستمرار عرقلة دخول المساعدات الإنسانية، لافتاً إلى أن القطاع تحول إلى أنقاض، فيما يكافح سكانه للبقاء على قيد الحياة وسط الدمار.

وأوضح أردوغان أن أكثر من 1500 فلسطيني قتلوا ونحو 5500 أصيبوا خلال العام الماضي، جراء الاعتداءات الإسرائيلية، مضيفاً أن أكثر من 270 صحفياً قُتلوا خلال الحرب على غزة، معتبراً أن استهداف الصحفيين وازدواجية المعايير في التعامل مع حرية الصحافة يكشفان حجم التناقض في المواقف الدولية.

تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

حذر الرئيس التركي من أن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة تزداد وقاحة، وتهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم، مشيراً إلى تسجيل أكثر من 3 آلاف اعتداء وانتهاك بحق الفلسطينيين خلال شهر تشرين الأول الماضي وحده.

ولفت أردوغان إلى منع وفد دولي يضم نواباً وأكاديميين وسياسيين من دخول الضفة الغربية قبل نحو أسبوعين، مشيراً إلى الاعتداء على مصورة صحفية تعمل لدى صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أثناء تغطيتها موسم قطاف الزيتون في الضفة الغربية.

تركيا تؤكد مواصلة الدفاع عن الحق

شدد أردوغان على أن المؤسسات الدولية المعنية بحفظ السلام والأمن والاستقرار تقف عاجزة أمام ما يجري في غزة، مؤكداً أن بلاده تواصل بذل جهودها للتوصل إلى حلول سلمية للأزمات والحروب، من فلسطين واليمن إلى السودان وأوكرانيا.

وقال أردوغان: “إن تركيا لن تتراجع عن مواقفها، ولن تخضع لحملات التضليل التي تستهدف تشويه صورتها والضغط عليها دولياً”، مؤكداً مواصلة الدفاع عن الحق والحقيقة والتعبير عن مواقفها ومقترحاتها لحل الأزمات مهما كانت التحديات.

ويُعقد منتدى “تي آر تي وورلد” على مدى يومين، بمشاركة نحو 150 متحدثاً من 43 دولة، ويناقش قضايا تشمل الأزمات الإقليمية والتحديات العالمية، إلى جانب موضوعات الطاقة والاقتصاد والذكاء الاصطناعي والنقل.