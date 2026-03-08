إندونيسيا وولاية هندية تتجهان لحظر منصات التواصل الاجتماعي على القُصّر

904540638 إندونيسيا وولاية هندية تتجهان لحظر منصات التواصل الاجتماعي على القُصّر

جاكرتا-سانا

أعلنت إندونيسيا وولاية كارناتاكا الهندية إجراءات للحد من استخدام منصات التواصل الاجتماعي من قبل المراهقين، في خطوة تندرج ضمن توجه عالمي متزايد لتنظيم استخدام هذه المنصات من قبل القُصّر.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن إندونيسيا قررت حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً اعتباراً من 28 آذار الجاري، بينما اقترحت ولاية كارناتاكا في الهند إجراءً مشابهاً يشمل منصات مثل إنستغرام وتيك توك وفيسبوك وإكس ويوتيوب إضافة إلى لعبة روبلوكس.

ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد القلق العالمي بشأن تأثير منصات التواصل الاجتماعي في الصحة النفسية والسلوك الرقمي للأطفال والمراهقين، ما دفع عدداً من الدول إلى بحث أو اعتماد تشريعات للحد من استخدامها من قبل القُصّر وتنظيم الوصول إلى هذه المنصات.

غزال صغير يتحدى وحيد القرن في مشهد لافت بحديقة حيوانات بولندية
سبيس إكس الأمريكية تطلق 29 قمراً صناعياً مخصصاً للإنترنت
دراسة علمية تؤكد فاعلية الأدوية كخيار أول لعلاج اضطراب فرط الحركة وتشتّت الانتباه
غوغل تختبر ميزة جديدة لتوليد الصور داخل تطبيق الرسائل
علماء أمريكيون يبتكرون خشباً متيناً أقوى من الفولاذ وأخف وزناً
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك