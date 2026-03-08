إندونيسيا وولاية هندية تتجهان لحظر منصات التواصل الاجتماعي على القُصّر

جاكرتا-سانا

أعلنت إندونيسيا وولاية كارناتاكا الهندية إجراءات للحد من استخدام منصات التواصل الاجتماعي من قبل المراهقين، في خطوة تندرج ضمن توجه عالمي متزايد لتنظيم استخدام هذه المنصات من قبل القُصّر.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن إندونيسيا قررت حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً اعتباراً من 28 آذار الجاري، بينما اقترحت ولاية كارناتاكا في الهند إجراءً مشابهاً يشمل منصات مثل إنستغرام وتيك توك وفيسبوك وإكس ويوتيوب إضافة إلى لعبة روبلوكس.

ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد القلق العالمي بشأن تأثير منصات التواصل الاجتماعي في الصحة النفسية والسلوك الرقمي للأطفال والمراهقين، ما دفع عدداً من الدول إلى بحث أو اعتماد تشريعات للحد من استخدامها من قبل القُصّر وتنظيم الوصول إلى هذه المنصات.