تقدم علمي نحو تطوير لقاح للوقاية من فيروس إبشتاين بار

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة علمية أمريكية حديثة تقدّماً في مساعي تطوير لقاح يحمي من فيروس «إبشتاين بار»، المرتبط بداء كثرة الوحيدات والتصلب المتعدد وبعض أنواع السرطان، وذلك بعد نجاح اختبار أجسام مضادة مطوّرة على نماذج فئران تمتلك جهازاً مناعياً بشرياً.

وذكرت الدراسة المنشورة في مجلة «Cell Reports Medicine» العلمية، أن باحثين من مركز فريد هاتش لأبحاث السرطان في سياتل بالولايات المتحدة، طوّروا عشرة أجسام مضادة تستهدف بروتينين أساسيين على سطح الفيروس هما «gB350» المسؤول عن ارتباطه بالخلايا، و«gB42» الذي يسهم في دخوله إليها، حيث أظهر أحد الأجسام المضادة الموجهة ضد «gB42» قدرة على منع العدوى، فيما وفّر جسم مضاد آخر ضد «gB350» حماية جزئية.

وأكد أندرو ماكغواير من المركز، أن النتائج تمثل خطوة مهمة نحو التوصل إلى وسيلة فعالة للوقاية من الفيروس، فيما شددت الطبيبة راشيل بيندر إجناسيو على أن تطوير لقاح ضد «إبشتاين بار» سيشكل تقدماً كبيراً في الحد من مضاعفاته الصحية.

وفيروس إبشتاين بار هو أحد الفيروسات التابعة لعائلة الهربس، ويُعد من أكثر الفيروسات انتشاراً بين البشر حول العالم، وغالباً ما يبقى كامناً في الجسم بعد الإصابة الأولية.