لغز الملاحة لدى طيور الحمام..هل يتحول الكبد إلى بوصلة داخلية؟

برلين-سانا

كشف علماء من معهد ماكس بلانك لسلوك الحيوان بالتعاون مع جامعة بون الألمانية عن نتائج دراسة حديثة تشير إلى احتمال اعتماد طيور الحمام على آلية بيولوجية غير تقليدية داخل الكبد للمساعدة في تحديد الاتجاهات أثناء الطيران والعودة إلى موطنه.

ووفقاً لدراسة نشرتها وكالة Associated Press اليوم الجمعة، أظهرت النتائج أن خلايا مناعية غنية بالحديد داخل كبد الحمام قد تلعب دوراً غير متوقع في الإحساس بالمجال المغناطيسي للأرض، الأمر الذي قد يسهم في تمكين الطيور من الملاحة لمسافات طويلة بدقة عالية.

وأوضح الباحثون أن الحمام يُعد من أبرز الطيور القادرة على اجتياز مسافات واسعة خلال فترات قصيرة، مستفيداً من قدراته الفطرية المعقدة في التوجيه، إلا أن الآلية الدقيقة لهذه القدرة ظلت موضع بحث علمي لعقود طويلة.

وبيّنت الدراسة أن تحليلات مخبرية رصدت إشارات مرتبطة بالمجال المغناطيسي داخل الكبد، حيث تعمل خلايا مناعية متخصصة على معالجة خلايا الدم الحمراء وتخزين الحديد، ما قد يشكل نظاماً بيولوجياً يشبه “بوصلة داخلية” تساعد الطيور على تحديد الاتجاهات.

وأشار الفريق البحثي إلى أنه عند تعطيل هذه الخلايا بشكل مؤقت، لوحظ تراجع واضح في قدرة الحمام على العودة بدقة إلى مساره، الأمر الذي يدعم فرضية مساهمة الكبد في عملية الملاحة.

كما أوضحت النتائج أن هذه الخلايا ترتبط بألياف عصبية في الكبد، ما قد يتيح نقل المعلومات المتعلقة بالمجال المغناطيسي إلى الدماغ، وبالتالي المساعدة في توجيه الطيور أثناء الطيران.

ورغم هذه المؤشرات، أكد الباحثون أن آلية الإحساس بالمجال المغناطيسي لدى الطيور لا تزال غير محسومة بالكامل، وقد تعتمد على أكثر من نظام حسي في الوقت نفسه، بما في ذلك العين والمنقار والأذن الداخلية.

ويأمل العلماء أن تسهم هذه النتائج في تعميق فهم آليات الملاحة لدى الطيور، وربما فتح آفاق جديدة لدراسة أنظمة التوجيه لدى الكائنات التي تعتمد على المجال المغناطيسي للأرض في التنقل.