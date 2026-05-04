اكتشاف كوكب غازي عملاق يدور حول نجم صغير

واشنطن-سانا

اكتشف علماء الفلك كوكباً غازياً عملاقاً يحمل اسم TOI-5205 b، يتمتع بحجم يقارب كوكب المشتري، إلا أنه يدور حول نجم صغير من نوع القزم الأحمر لا تتجاوز كتلته نحو 40 بالمئة من كتلة الشمس، في ظاهرة تُعد من أكثر التكوينات غرابة في علم الكواكب الحديث.

ووفقاً لمنصة WIONews المتخصصة في أخبار العلوم والتكنولوجيا، اعتمد فريق بحثي دولي على بيانات التلسكوب الفضائي “جيمس ويب” التابع لوكالة ناسا، لرصد الكوكب أثناء مروره أمام نجمه، ما أتاح دراسة غلافه الجوي بدقة عالية والكشف عن خصائص غير مألوفة تتعارض مع النماذج التقليدية لتشكل الكواكب.

وأظهرت التحليلات أن الغلاف الجوي للكوكب يفتقر بشكل واضح إلى العناصر الثقيلة مثل الكربون والأكسجين، في حين رُصدت آثار لغازات من بينها الميثان وكبريتيد الهيدروجين، ما يشير إلى تركيب جوي غير اعتيادي مقارنة بالكواكب الغازية العملاقة المعروفة.

وتشير النماذج العلمية إلى احتمال أن يكون باطن الكوكب أكثر غنى بالعناصر الثقيلة بما يصل إلى 100 ضعف مقارنة بغلافه الخارجي، الأمر الذي يرجح حدوث عمليات فصل وترسيب للمواد الثقيلة خلال المراحل الأولى من تشكّله.

ويصف الباحثون هذا الكوكب بأنه حالة استثنائية تمثل تحدياً مباشراً للنظريات الحالية حول نشوء الكواكب العملاقة، وخاصة تلك التي تتشكل حول نجوم صغيرة لا يُفترض أن تمتلك أقراصاً كافية لتكوين أجرام بهذا الحجم.

ويأتي هذا الاكتشاف ضمن مسح علمي أوسع يهدف إلى دراسة الكواكب العملاقة حول النجوم القزمة الحمراء، في إطار سعي العلماء لفهم أعمق لآليات تشكّل الأنظمة الكوكبية، مع استمرار الاستفادة من قدرات التلسكوب الفضائي”جيمس ويب” في تقديم بيانات أكثر دقة خلال المرحلة المقبلة.